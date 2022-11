Lezersvraag: Welke auto koop jij voor 100.000 euro?

Is misschien niet eens een hypothetische vraag. Dus laat ons weten welke auto jij zou kopen voor 100.000 euro!

In Amerika was het afgelopen dagen een nog groter open gekkenhuis dan dat het normaal al is. ‘The Land Of The Free’ was namelijk in de ban van de hoogste jackpot ooit die eindelijk kon gaan vallen, de Powerball van 1,9 miljard dollar. 1,9 MILJARD ja, dat is dus 1900 keer 1 miljoen. Poeh.

Het laatste nieuws is dat de jackpot is gevallen, iemand is dus in een klap bijna net zo rijk als John de Mol. En misschien is dat ondergetekende wel, want die heeft ook meegedaan aan deze trekking. Is toch lachen? Maar goed, als ik win, geef ik iedere autobloglezer die reageert 100.000 euro. Onder 1 voorwaarde, daar moeten auto’s van gekocht worden.

Wat koop jij voor 100.000 euro?

Dus daarom is het alvast goed om te gaan bedenken wat jij zou gaan kopen van die ton. Koop je een nieuwe auto waar je de komende jaren probleemloos mee over de wegen kunt cruisen, of ga je voor iets obscuurs of klassieks?

Als ik nu een ton zou krijgen om uit te geven aan een auto, zou ik wel een beetje twijfelen hoor. Een nieuwe auto zou het sowieso niet gaan worden, het moet een auto zijn uit mijn jeugd. Misschien wel deze, een knalrode Ferrari F355 Spider uit 1996. Hou ik nog 10.005 euro over voor benzine en onderhoud ook.

Of deze, een Porsche 993 Carrera 4S, die met de dikke billen van de Turbo, maar zonder de spoiler achterop. Kost ongeveer hetzelfde als de Ferrari van hierboven, dus ik kan er ook nog een paar keer mee tanken… Kortom, het zou even twijfelen worden, maar ik kom er wel uit!

Koop jij 1 auto, of wil je er meerdere?

Na het voorzetje van deze kant, is het nu de beurt aan jou, oh beste autobloglezer. En doe je best, want je krijgt die 100.000 alleen maar van me als je er iets moois voor uitkiest. En ja, 5 nieuwe Dacia’s Sandero reken ik ook goed, mocht je het je afvragen!

We zijn benieuwd waar jij voor gaat. Dan ga ik nu even mijn lotnummer checken en als het allemaal meezit kun jij binnenkort een leuk presentje verwachten.

Met de complimenten van Autoblog.nl