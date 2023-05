Parkeerplaats in Amsterdam € 460.000 afgeprijsd!

Je wilt je geliefde bolide natuurlijk wel goed parkeren aan de Keizersgracht. Dat kan nu ‘iets’ goedkoper dan in 2022!

Iedereen weet. Je auto parkeren in Amsterdam is een financieel drama. De gemeente ziet je auto liever verdwijnen en dus rekent onze hoofdstad een pittig uurtarief voor het straatparkeren. Commerciële parkeergarages gaan vrolijk mee in dit beleid en vragen soms nog heftigere tarieven per uur. Tja, zolang de auto’s blijven komen is het rendabel.

Appartement Keizersgracht met Ferrari

Nee, wat dat betreft kun je beter de auto in huis parkeren als je in Amsterdam woont. Dat is precies wat de eigenaar heeft gedaan met zijn Ferrari 550 Maranello. De donkerblauwe Italiaan staat prachtig geparkeerd in de woning. Zit persoon A rustig een krantje te lezen bij het ontbijt, terwijl persoon B even de V12 start om het huis te verlaten. Grandioos.

Wat is dat trouwens met 550’s en dikke huizen in Nederland? In 2013 zagen we ook al een donkerblauw exemplaar in combinatie met een woning. Anyway, terug naar Amsterdam. De constructie bestaat uit twee aaneengesloten appartementen.

In totaal heb je 224 m² aan woonruimte. En vergeet ook de tuin van maar liefst 310 m² niet. Voor een luttele vraagprijs van 2.950.000 (juli 2022) 2.450.000 euro (april 2023!) mag je jezelf eigenaar noemen. Deze parkeerplek is dus al een dikke 4,5 ton goedkoper geworden en het huis staat al even te koop. Het wordt nog eens betaalbaar parkeren in de hoofdstad. De advertentie is op Funda te bekijken.

Met dank aan Ed voor de tip!

Update: Dit artikel heeft een update gekregen omdat de prijs OOK een update heeft gekregen ;-)