Buitenkansje: koop deze extreem zeldzame Ferrari 550 op Marktplaats

Het zou zomaar kunnen dat je deze nog niet kende: dit is een Ferrari 550 Maranello WSR.

Zolang de Purosangue er nog niet is, kunnen we zeggen dat iedere auto die Ferrari gebouwd heeft een sportwagen is. Maar de ene sportwagen is de andere niet. Het spectrum van Ferrari loopt van raceauto’s voor de straat tot GT’s. Aan de GT-kant van het spectrum vinden we de 550 Maranello.

Een GT is gebouwd om ook over langere afstanden snel te kunnen rijden. Om dat te onderstrepen zette Ferrari in 1998 een aantal records neer. Met een 550 Maranello klokten ze over 100 mile een gemiddelde snelheid van 306,1 km/u en over 100 km een gemiddelde snelheid van 304 km/u. Beide goed voor een record. Om het af te maken reed Ferrari ook gemiddeld 296,1 km/u over de periode van een uur. Daarmee hadden ze nóg een record te pakken.

Wat doe je als je records verbreekt? Dan breng je natuurlijk een special edition uit. Voordat Bugatti een Veyron Super Sport World Record Edition had, was er al de Ferrari 550 Maranello WSR. De laatste letters staan daarbij voor ‘World Speed Records’. Inderdaad, meervoud. Aangezien er maar 33 stuks gebouwd zijn, is deze versie extreem zeldzaam.

Aan de buitenkant kun je een WSR niet zo één twee drie herkennen. De aanpassingen zijn namelijk vooral binnenin te vinden. Deze uitvoering is bijvoorbeeld voorzien van een rolkooi, kuipstoelen met vierpuntsgordels en een met alcantara bekleed stuur.

Alle Ferrari 550 WSR’s zijn ook uitgerust met het Fiorano Handling Package. Dit betekent dat de auto is voorzien van een stugger onderstel, directere besturing, betere remmen en een verstevigde stabilisatorstang. Deze Ferrari 550 Maranello is een GT, maar wel een hele sportief ingestelde GT.

Daar is ook de kleur op afgestemd. 550 Maranello’s zijn vaak ingetogen uitgevoerd, maar dit exemplaar is uitgevoerd in Giallo Modena. Van de 33 WSR’s zijn er maar twee in deze kleur geleverd. Geel zie je überhaupt niet vaak op een 550, dus dat maakt deze auto nog eens extra speciaal.

Je voelt ‘m al aankomen: daar is de prijs ook naar. Deze Ferrari 550 Maranello WSR wordt op Marktplaats aangeboden voor €225.000. Dat is ongeveer het dubbele van wat een reguliere 550 met een vergelijkbare kilometerstand kost. Dat lijkt wat optimistisch, maar je weet het nooit met zeldzame Ferrari’s.