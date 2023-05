MHX5 met 730 pk is niet echt een subtiele* zuipschuit

*alles is relatief. Ook bij deze MHX5 met 730 pk.

Op de redactie slaakten we en zucht van opluchting toen de BMW het doek trok van de X5 facelift. BMW is de laatste jaren (sinds 2002 eigenlijk al) bezig met een permanente verrassingscampagne. Het is dus altijd maar eventjes afwachten hoe iets uitpakt. In dit geval moeten we zeggen de dat BMW X5 LCI fraaier is dan het prefacelift-model. Dat komt mede vanwege het feit dat de neus ietsje subtieler is dan dat deze voorheen was.

Maar mocht je niet van subtiel houden, kun je vast nog wel ergens een jonge X5 pre-LCI op tikken en deze naar Manhart brengen. Deze tuner uit Wuppertal heeft zich namelijk compleet uitgeleefd op de BMW X5 M Competition van voor de facelift. En waar sommige tuners vaak (veel) te ver gaan, hebben ze zich bij Manhart redelijk ingehouden.

Sterker nog, de modificaties zijn bijna subtiel te noemen. Het is de gekozen kleur van de mods waardoor het eindresultaat een tikkeltje fout gevonden kan worden.

Motor MHX5 700

De motortuning is eveneens subtiel, maar wel heel erg effectief. Met een Manhart MHtronik bypass-module weet de tuner er 730 pk en 900 Nm uit te halen. Dat is 105 pk en 150 Nm méér dan standaard. Het bewijst maar weer eens te meer dat de reserves in het S63B44T-blok enorm zijn. Wat het vermogen doet met de prestaties doet: geen idee, dat vermelden de Duitsers namelijk niet.

Of het vermogen van de MHX5 700 omhoog is gegaan door het sportuitlaatsysteem, vermeldt Manhart eveneens niet. Wel dat je een OPF-delete kunt krijgen bij ze. Deze zijn – uiteraard – niet TüV-goedgekeurd en zijn alleen voor export bedoeld. Dat geldt ook voor de racedownpipes zonder katalysator. Volgens Manhart moet het zorgen voor een luider geluid en meer beleving.

Tang op een varken

In samenwerking met KW heeft Manhart een schroefset in de aanbieding. Deze zorgt voor een sportievere uitstraling en een betere wegligging. Dat geldt ook voor de velgen. Die meten maar liefst 23 inch. 23!!! Ze zijn ook breed: 11 inch. Daaromheen zitten 315/25 ZR23 banden. Ze zien je graag verschijnen bij de lokale bandenboer.

De velgen van de MHX5 700 zijn weliswaar erg groot en de kleur is een tikkeltje fout. Maar doe de wielen in het zilver onder een donkerblauwe X5 staat waarschijnlijk best dik.

Het geheel wort afgewerkt met een hele hoop koolstofvezel. Het is dan ook een pronkstuk, want zoveel carbon op een auto van meer dan 2.300 kilogram slaat als een spreekwoordelijke tang op een spreekwoordelijk varken. Op zich misstaat het niet, zoals gisteren bij de Mansory G63 wél het geval was. Alle onderdelen zijn per direct bij Manhart te bestellen.

