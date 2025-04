De nieuwe A6 Avant als dikke Audi exclusive

Met Audi exclusive kun je de nieuwe A6 Avant leuk aankleden!

Hoera, Audi exclusive bestaat 30 jaar. Dertig jaar lang voorziet het merk mensen met te veel geld en net iets te veel vrije tijd van een Audi die nét wat anders is dan die van de buurman.

Audi exclusive blaast dertig kaarsjes uit met een speciale editie van de nieuwe A6 Avant. Tijdens de Milan Design Week heeft het Duitse automerk dit model uit de doeken gedaan. Het interieur is ‘feestelijk’ uitgevoerd in de kleurencombinatie Baikal Blue en Neodymium Gold.

Ook wel geinig en typisch. We hebben het over Audi exclusive, waarbij je kan kiezen uit twintig lakkleuren (inclusief klassiekers als Nogaro Blue). En hoe heeft Audi exclusive deze A6 Avant uitgevoerd? In het grijs natuurlijk! Het merk kent de gemiddelde klant donders goed.

Naast de 20 kleuren voor de buitenzijde zijn er drie kleuren voor de 21-inch wielen te kiezen en heb je ook nog diverse interieurpakketten. Als je echt helemaal ondergedompeld wil worden in de wereld van Audi exclusive dan moet je naar Neckarsulm.

In zowel Neckarsulm als in Ingolstadt heeft Audi speciale studio’s waar jij je Exclusive model helemaal naar hartenlust kunt samenstellen. Heb je alle tijd en ruimte om de perfecte kleur grijs uit te kiezen.

Audi exclusive legt met name de focus op kleurtjes en materiaalgebruik. De A6 is optioneel uitgerust met OLED-spielerei in de achterlichten. Mark my words, straks behoort een unieke signatuur tot de mogelijkheden aan bij exclusive. Want Audi en lampjes, daar is altijd wat gaande.

De nieuwe A6 Avant is best een dikke sjaak, met wat Audi exclusive goodies kun je er echt wat leuks van maken. Dan moet je wel de portemonnee trekken. En de A6 is al geen goedkope rakker. Iets met wie mooi wil zijn moet financieel pijn lijden of zo?