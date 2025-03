EasyPark gooit kosten enorm omhoog, klanten lopen weg

Alsof parkeren potverdorie nog niet duur genoeg is.

Parkeren kost in de grote steden al een rib uit je lijf, maar het wordt vanaf 1 mei nog duurder. Als je gebruik maakt van EasyPark ten minste. Zij gaan de servicekosten flink omhoog gooien. Tenzij het een vroege 1 aprilgrap betreft, maar we vrezen van niet.

Op dit moment betaal je bij EasyPark een servicetarief van €0,39. Dit is gewoon een vast bedrag, dus het maakt niet uit hoe lang je parkeert. Dit wordt echter een variabel bedrag, van 15% van de parkeerkosten. Daarbij geldt een minimum van €0,19 en een maximum van €0,70 per uur. EasyPark laat weten dat de servicekosten bij langer parkeren “nooit hoger zijn dan €7”, alsof dat niet gigantisch veel is.

Bij klanten valt dit nieuws niet in goede aarde, want dit is gewoon een exponentiële stijging van de service fee. Als je bijvoorbeeld ergens 7 uur parkeert à €3,80 per uur ben je €3,99 straks aan servicekosten kwijt, ruim 10 keer zoveel als eerst. Op X wordt EasyPark uitgemaakt voor een stelletje zakkenvullers en zeggen mensen de app vaarwel.

Gelukkig heeft EasyPark geen monopolie, dus er zijn gewoon goedkopere alternatieven. Met de Q-Park-app betaal je bijvoorbeeld helemaal geen servicekosten (al zijn de parkeergarages wel stervensduur). Andere opties zijn TanQyou Park, Yellowbrick, ANWB-onderweg, Stadsparkeren en Parksen. Bij deze partijen betaal je een vast bedrag van €0,20 tot €0,37.

Van een paar boze mensen op X zal EasyPark niet wakker liggen, maar het is wel een reëel scenario dat mensen massaal overstappen op een van de genoemde alternatieven. Gelukkig kunnen ze nog terug, door morgen te zeggen dat het toch een 1 aprilgrap was.

Foto: @julian06, via Autoblog Spots