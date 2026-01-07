Krijgt de nieuwe Audi RS6 toch geen V8…?

De nieuwe RS6 zou wel eens een tegenvaller kunnen worden.
Als het goed is wordt dit jaar eindelijk de langverwachte Audi RS6 onthuld. Dit model is razend populair, dus dit is een belangrijke onthulling voor Audi. Er beginnen nu echter steeds meer twijfels te ontstaan of de nieuwe RS6 wel de juiste motor krijgt.
Eerder berichtten gerenommeerde media – en wij dus ook – dat de RS6 een V8 hybride wordt. Dit zou een logische keuze zijn, aangezien deze aandrijflijn ook te vinden is in de Bentley Continental GT en de Porsche Panamera. Downsizing naar een V6 is dus helemaal niet nodig.
Toch zijn er nu sterke twijfels ontstaan. Als je namelijk naar de spionagebeelden luistert dan hoor je eh… vrij weinig. En het weinige motorgeluid dát je hoort lijkt eigenlijk meer op een V6 dan een V8. Zou Audi dan toch gaan downsizen?
Nu is een V6 in een RS-model niet heel raar – de RS4 heeft ook een V6 – maar toch zou dit een serieuze teleurstelling zijn voor klanten. RS6-klanten zijn wel types die geen genoegen nemen met minder dan acht cilinders. Op deze manier zou de populariteit van de RS6 wel eens hard kunnen kelderen.
Goed, misschien moeten we nog geen verregaande conclusies trekken voordat we officiële informatie hebben. Maar we hebben dus geen garantie dat de RS6 een V8 krijgt. En één ding is in ieder geval zeker: de nieuwe RS6 klinkt als een stofzuiger.
Foto: @spotcrewda, via Autoblog Spots
Reacties
Robert zegt
Ze proberen het gewoon, net zoals dat Mercedes ‘gewoon’ een viercilinder in een AMG stopte. Werkt dit niet (qua verkoopcijfers), dan biedt je dit model alsnog aan met de ‘gebruikelijke’ aandrijfbron.
watchhok zegt
Waar is de c63 estate met v8?
audirs3 zegt
Onzin, in een RS6 hoort gewoon een V6
watchhok zegt
Downgraden… begin van het einde!
verdebosco zegt
Het zou inderdaad een domme zet zijn. Het imago schrijft eigenlijk minimaal een V8 voor. De 10-cilinder is nog steeds de mythische motor van de RS6.
rwdftw zegt
Niet handig. Er zijn altijd mensen met geld genoeg die maar wat graag een RS6 V8 willen. Wil je die klanten houden, dan moet je er een V8 in lepelen. Anders zijn ze weg. Vraag Mercedes maar.
ericc zegt
Misschien zien we hier de S6 ipv RS6! Met de bredere look om paparazzi te misleiden.
watchhok zegt
Hahaha zou mooi zijn!
M5 power…..
M240i zegt
bij de acceleratie vanaf 1;01 hoor je duidelijk dat dit een 6 cilinder is.
ra-smit zegt
en de phsss op 0:09 en 1:26? Is dat de turbo van de V6 of is dit kunstmatig van de EV-speaker?
Sans Beaster zegt
Kun je hier een bankinbraak mee plegen?
audirs3 zegt
In een RS6 hoort een V6