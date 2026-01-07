Krijgt de nieuwe Audi RS6 toch geen V8…?

De nieuwe RS6 zou wel eens een tegenvaller kunnen worden.

Als het goed is wordt dit jaar eindelijk de langverwachte Audi RS6 onthuld. Dit model is razend populair, dus dit is een belangrijke onthulling voor Audi. Er beginnen nu echter steeds meer twijfels te ontstaan of de nieuwe RS6 wel de juiste motor krijgt.

Eerder berichtten gerenommeerde media – en wij dus ook – dat de RS6 een V8 hybride wordt. Dit zou een logische keuze zijn, aangezien deze aandrijflijn ook te vinden is in de Bentley Continental GT en de Porsche Panamera. Downsizing naar een V6 is dus helemaal niet nodig.

Toch zijn er nu sterke twijfels ontstaan. Als je namelijk naar de spionagebeelden luistert dan hoor je eh… vrij weinig. En het weinige motorgeluid dát je hoort lijkt eigenlijk meer op een V6 dan een V8. Zou Audi dan toch gaan downsizen?

Nu is een V6 in een RS-model niet heel raar – de RS4 heeft ook een V6 – maar toch zou dit een serieuze teleurstelling zijn voor klanten. RS6-klanten zijn wel types die geen genoegen nemen met minder dan acht cilinders. Op deze manier zou de populariteit van de RS6 wel eens hard kunnen kelderen.

Goed, misschien moeten we nog geen verregaande conclusies trekken voordat we officiële informatie hebben. Maar we hebben dus geen garantie dat de RS6 een V8 krijgt. En één ding is in ieder geval zeker: de nieuwe RS6 klinkt als een stofzuiger.

Foto: @spotcrewda, via Autoblog Spots