Welke serieuze elektrische gezinsauto kan ik leasen voor 35k

Als je een serieuze elektrische gezinsauto wil leasen, ontkom je vaak niet aan enorm hoge prijzen. Denk aan een Tesla Model S of Y. Maar wat is er te krijgen als je 35.000 euro te besteden hebt?

We moeten er vroeg of laat allemaal aan geloven. Elektrisch rijden. Zeker als je op een gegeven moment een nieuwe auto wil en niet in een old- of youngtimer wil blijven rijden. De kans is namelijk groot dat over een paar jaar alle nieuwe auto’s elektrisch zijn.

Maar het kan ook zijn dat je al snel een andere leaseauto mag uitzoeken en dat je vrijwillig voor elektrisch gaat. Snappen wij best, want er is helemaal niet zoveel mis met een auto op stroom. Maar wat is er te krijgen voor een budget van 35.000 euro, waar je ook nog eens met je hele gezin in kan? Zoeken we voor je uit!

Overigens is die 35.000 euro niet geheel onbewust gekozen. Vanaf volgend jaar profiteer je namelijk alleen nog van de lage bijtelling van 16% als je auto niet meer kost dan 35k.

De kleintjes vallen af

Helaas pas je met je gezin niet in een Smart EQ ForTwo of ForFour. Het zijn leuke autootjes, maar ze voldoen nou niet direct aan het criterium ‘serieuze elektrische gezinsauto’. Datzelfde geldt voor de Fiat 500e, de Seat Mii/Volkwagen e-Up! en de Reanault Zoë. Allemaal ruim in het budget, maar geenszins ruim genoeg voor je hele gezin.

Dan denk je al snel dat je alsnog een enorm bedrag moet gaan uitgeven voor een ruime elektrische gezinsauto, maar dan heb je het mis. Er is natuurlijk maar 1 auto die aan de eisen voldoet én heel ruim binnen het budget blijft.

De Dacia Spring Electric

Je had het kunnen weten hè. De toppers uit Roemenië laten je ook in de categorie ‘serieuze elektrische gezinswagens’ voor een duppie op de eerste rij zitten met de Dacia Spring Electric. Natuurlijk is deze elektrische variant duurder dan een Sandero op benzine, maar je krijgt gewoon wel waar voor je geld.

De accu heeft een capaciteit van 27,4 kWh en daarmee rij je -theoretisch- 230 kilometer ver. Het gaat alleen allemaal niet zo snel, de 100 haal je pas na 19,1 seconden en de top is 125 kilometer per uur. Maar je kan er wél met z’n vieren in en het leukste is de prijs. Voor een Dacia Spring Electric betaal je namelijk maar 17.890 euro.

Leasen doe je hem voor 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar voor 253 euro per maand. Dat is nog eens ‘bang for buck’!

Voor iets meer geld zijn er veel meer mogelijkheden

We zijn natuurlijk op zoek naar ‘serieuze elektrische gezinswagens’ en heel misschien valt de Dacia wel af op het woordje ‘serieuze’. Want de snelheid, of liever het gebrek daaraan, is toch wel een dingetje. Maar gelukkig is er in het budget genoeg te vinden.

Wat dacht je bijvoorbeeld van de Mazda MX-30, de Volkswagen ID3, de Hyundai Kona Electric of de Nissan Leaf. Allemaal auto’s die onder de 35.000 euro zitten en dus binnen je budget van 35.000 euro vallen én een gemiddeld gezin makkelijk kunnen meenemen.

Maar helaas vallen ze wat ons betreft toch af in de zoektocht naar de meest serieuze elektrische gezinswagen van rond de 35.000 euro. Dat ligt overigens niet aan de auto’s zelf, die allemaal stuk voor stuk dik in orde zijn, maar aan een concurrent…

Mazda MX-30

Volkswagen ID3

Hyundai e-Kona

Nissan Leaf

Vraag je baas om een IETS hoger budget

De meest serieuze elektrische gezinsauto in de prijsrange van ongeveer 35.000 euro is volgens Autoblog namelijk de Kia e-Niro. Een ruime SUV met prima prestaties (204 pk, 0-100 in 7,8 seconden en een top van 167) en een range waar je ook nog eens mee thuis kunt komen. Die varieert namelijk van 289 tot 455 kilometer.

Het enige probleem is de prijs. Want in plaats van 35.000 euro betaal je voor deze serieuze elektrische gezinsauto namelijk 35.995 euro. Wellicht is er iets met hem/haar/X af te spreken, want nogmaals, als je een elektrische auto wil die op alle fronten klopt, moet je wat ons betreft voor deze gaan. En die hogere bijtelling over die laatste 995 euro? Die moet je maar voor lief nemen!