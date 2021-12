Veel Nederlanders waren de pineut in Frankrijk

En voor Nederlanders is ‘de pineut zijn in Frankrijk” ook echt de pineut zijn. Als je daar wordt geflitst, moet je gewoon betalen.

Frankrijk is een heerlijk land. Afgezien van de bewoners dan, verder heeft het alles. Mooie natuur, mooie steden, goede wijn en de keuken is ook niet te versmaden. Ook op automobiel gebied is er heel wat moois uit Frankrijk gekomen. (Hallo Renault 5 Turbo…) De wegen tenslotte zijn ook al dikke vette prima te noemen.

Zeker de tolwegen. Die zijn zonder uitzondering goed onderhouden, lekker glad en over het algemeen heerlijk rustig. Alle ingrediënten om eens flink door te blaffen als je er overheen rijdt. En dat weten zowel de Nederlanders op weg naar hun vakantieadres, als de Franse autoriteiten. Want er wordt flink en veel geflitst.

Nederlanders moeten de flitsboetes betalen

Helaas voor de Nederlanders die daar geflitst zijn, moeten zij de boete ook daadwerkelijk betalen. Vroeger kon je er nog redelijk vaak mee wegkomen, maar tegenwoordig lukt dat niet meer. Nederland en Frankrijk wisselen helaas de informatie uit betreffende verkeersovertredingen.

Vorig jaar kregen op 3 na 140.000 landgenoten een prent uit Frankrijk in de bus. Da’s toch altijd een domper op je lekkere vakantiegevoel. 140.000 lijkt overigens heel veel, maar in vergelijking met andere Europeanen zijn we vrij netjes. We staan namelijk op de 7e plek van Europese verkeersovertreders in Frankrijk

Wie wordt het vaakst geflitst in Frankrijk?

De Fransen zelf natuurlijk, maar als het op buitenlanders aankomt zijn het de Belgen die het vaakst tegen de lamp lopen. 245.856 Belgen kregen een boete van hun zuiderbuur. Op plek twee staan de Spanjaarden, zij waren 219.704 keer de pineut. Op plek drie staan de Britten met 210.474 boetes, in 2019 gingen zij nog aan kop met ruim 442.000 bekeuringen.

Maar goed nieuws voor de Britten en minder voor Frankrijk, de Engelsen hoeven hun prent niet te betalen. Dat allemaal dankzij de Brexit. Sinds eind 2019 hebben de Britten en de Fransen geen verdrag meer en kunnen zij dus ongestraft langs flitspalen racen. Als ze door een Alpine van de Franse popo worden gepakt, dan zijn ze natuurlijk wel gewoon nog de pineut.

Verder valt op dat er in 2020 ruim 20% minder Franse snelheidsboetes werden uitgedeeld. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de coronamaatregelen van dat jaar, er reden veel minder mensen op de wegen. Met dat in het achterhoofd zijn die 140.000 Nederlanders met een boete er toch best veel.

Tot slot, willen we volgend jaar nog verder dalen op dit lijstje, onthoud dan dat Flitsmeister het in Frankrijk ook gewoon doet. Ok, het mag niet, maar dat geldt ook voor te hard rijden.

Doe er je voordeel mee.