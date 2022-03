Pas op als jij een private leaseauto hebt

Als jij een private leaseauto hebt, kun je binnenkort veel minder geld lenen voor bijvoorbeeld een hypotheek.

Het is voor veel mensen de ideale oplossing, de private leaseauto. En het klinkt ook ideaal. Je rijdt een gloednieuwe auto, betaalt een vast bedrag per maand en alle kosten minus de benzine worden daarmee betaald. Heel weinig mis mee, zou je op het eerste gezicht denken.

Op zich klopt dat ook, maar niet als je in het ‘bezit’ bent van een private leaseauto en plannen hebt om een huis te gaan kopen. Vanaf 1 april namelijk kun je veel minder geld lenen voor een hypotheek met een private leasecontract op je naam, meldt het AD.

Bedrag private lease wordt 100% meegerekend

Dat zit als volgt. Een hypotheekverstrekker hield al rekening met de kosten van de private leaseauto, maar die werden niet voor 100% meegerekend als een maximale hypotheek werd aangevraagd. De bank rekende met 65%.

De aanpassing houdt in dat 2% van het volledige bedrag dat een klant voor de hele looptijd kwijt is aan zijn private leaseauto als maandbedrag wordt beschouwd. Nu wordt nog uitgegaan van een financieringsdeel van 65%.

Omdat het om een structurele financiële verplichting gaat, gaan de banken het volledige bedrag bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel registreren. Als iemand een lening neemt op een auto en daar een vast aflossingsbedrag aan kwijt is, wordt dit dan ook volledig geregistreerd.

Wat betekent dit in de praktijk?

Deze aanpassing heeft behoorlijke gevolgen voor de Nederlander met een private leaseauto. Het gaat namelijk echt om forse bedragen die je minder kunt lenen. Om aan te geven hoe erg je ‘benadeeld’ wordt, heeft het AD een praktijkvoorbeeldje gemaakt en dat gaan wij hieronder aan je laten zien.

Kortom, je kan echt veel minder geld lenen als je voor een private leaseauto bent gegaan. En in een tijd waarin de huizen niet echt goedkoper worden, kan dat voor veel mensen een groot probleem zijn, zeker omdat 10 tot 15% van de Nederlandse huishoudens een private leaseauto voor de deur heeft staan.

Wil je dus binnen nu en een paar jaar een huis gaan kopen? Misschien moet je dan nog maar even doorrijden in je huidige auto en niet privé gaan leasen.

Of je least een auto die groot genoeg is om in te wonen, dan ben je overal vanaf, dat kan natuurlijk ook.