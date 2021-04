Private lease of occasion? Autoblog advies! - Autoblog.nl

Wat moet je kiezen? Private lease of een occasion? Beide manieren om een auto te rijden hebben zo hun voor- en nadelen. Wij gaan het helemaal tot de komma uitrekenen!

We krijgen de vraag best vaak wat goedkoper is: private lease of een occasion? Beide vormen hebben zo hun voor- en nadelen. Uiteraard zullen we daar enkele van behandelen in dit artikel. In principe kun je de meeste wel raden, bij een occasion heb je te maken met een aanschafprijs en vervolgens diverse bedragen om het rijdend te houden. Bij een private lease-auto is het veel eenvoudiger. Je hoeft niet een berg geld te sparen, je betaalt alleen een vast bedrag per maand.

Het grote probleem is dat ‘bedrag’, ‘aanschafprijs’ en ‘kosten’ allemaal ‘woorden’ zijn. Daar willen we ‘getallen’ bij zien zodat we ze kunnen vergelijken. Want wat is nu eigenlijk écht goedkoper? En zo ja, hoeveel scheelt het dan? En wat zijn eventuele onvoorziene kosten die op zouden kunnen duiken? Team Autoblog dook de boeken in en ging op onderzoek uit om te zien wat goedkoper is: private lease of een occasion.

De private lease-auto

We pakken één van de populairste auto’s in zijn klasse, de Volkswagen Polo. Nu zie je soms advertenties staan met zeer lage maandbedragen, ook bij de bestseller van Das Auto. Daar maken we even géén gebruik van. We gaan uit van een enigszins complete Polo met een prima motortje. De auto in kwestie is een Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline Business R met 95 pk en DSG-automaat. Dus gewoon een lekker volle Polo. Ook gaan we niet voor een looptijd van 60 maanden, maar 24 maanden.

Na 2 jaar kun je dan weer iets anders uitzoeken of toch weer kopen. Qua kilometers hebben we niet gekozen voor 10.000 km per jaar, maar het dubbele: 20.000 km. Dan zit je op een maandtermijn van zo’n € 420 per maand. Afhankelijk wat voor aanvullende services (winterbanden, vervangend vervoer) je wilt hebben. Dat bedrag is via Volkswagen zelf, wellicht dat je met een voorraad-auto en een goede glimlach een betere deal kunt scoren.

Totale kosten

Nu weten wat zo’n auto kost per maand. Sterker nog, we kunnen eenvoudig uitrekenen wat de totale kosten zullen worden in 24 maanden tijd: € 10.080. Dat is exclusief brandstof. Ook de brandstof kunnen we uitrekenen. De gemiddelde verbruiksopgave van de fabrikant is natuurlijk kolder. Verbruik is van enorm veel factoren afhankelijk, dus lastig vast te zetten. Toch gaan we het proberen.

Brandstofkosten

Op Spiritmonitor.de (een briljante Duitse website) kun je je auto opzoeken en kijken wat de variabelen zijn. In dit geval bedraagt het gemiddelde verbruik 6,29 liter op 100 km. Dat is omgerekend 1 op 15,9. De huidige brandstofprijs is nu € 1,85 per liter. Dat is relatief aan de hoge kant, de afgelopen maanden is de prijs lekker gestegen. Als die literprijs gelijk blijft, heb je voor 40.000 km aan benzine nodig. Dat is 2.515,72 liter en in totaal kom je uit op € 4.654,09 aan brandstofkosten in 2 jaar tijd, dat is € 193,92 per maand. Dan kom je uit op € 613,92 per maand om zo’n kekke Polo rijdend te houden.

Is private lease of een occasion goedkoper? We gaan uit van de volgende situatie:

Bestuurder komt uit 1985

Woonachtig in Utrecht

5 Schadevrije jaren

20.000 km per jaar

Looptijd 24 maanden

Brandstof: 1,85 per liter

Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG Highline R

€ 21.490

30.000 km

2018

Das WeltAuto

We hebben de Polo niet voor niets uit gezocht. Om de vergelijking fair te houden, hebben we gekozen voor een auto in exact dezelfde specificatie. Natuurlijk, je kan een oude VW Lupo op de kop tikken en daar geen onkosten aan hebben, maar dat daar zit een behoorlijke geluksfactor bij. We sluiten de factor ‘geluk’ een beetje uit, want het is een zogenaamde ‘Das WeltAuto’. Volkswagen is een beetje onduidelijk over de garantieduur ervan, maar je weet in elk geval dat de historie bekend is en dat de auto op 130 punten is gecheckt alvorens je ermee gaat rijden. Qua garantie, dit is uit te breiden tot 12 of zelfs 24 maanden, tegen betaling uiteraard. Standaard heb je 6 maanden BOVAG-garantie.

Onderhoudskosten

Houd er wel rekening mee dat garantie níet hetzelfde is als onderhoud. Voor die kosten rekent Volkswagen € 270 voor een kleine beurt en € 360 voor een grote beurt. Elke 15.000 km is een kleine beurt vereist, om de 30.000 km een grote beurt. Let wel: die € 270 en € 360 zijn zonder bijkomende kosten. Laten we ervan uit gaan dat je twee keer € 500 kwijt bent voor twee kleine beurt en één keer een grote beurt voor € 800 . Bandjes, reparatie, aircootje bijvullen: dan kom je al gauw op dergelijke bedragen. Dat is € 1.800 in totaliteit, dus € 75 per maand.

Motorrijtuigenbelasting en verzekering

Nu we de onderhoudskosten hebben berekend, kunnen we de rest berekenen. Omdat het om een identieke occasion gaat, is het verbruik gelijk. De Polo TSI weegt 1.080 kilogram, dus dat kost je qua motorrijtuigenbelasting € 123 per kwartaal, € 41 per maand. Dan is daar nog de verzekering voor de B-segment VW. Hier valt wel wat winst te behalen. De laagste volcasco verzekering zaten rond de € 55 tot € 60. Het gros van de verzekeringen met de beste voorwaarden zaten rond de € 75. Er waren overigens wel uitschieters bij naar € 150. Een beetje vergelijken kan dus echt geen kwaad.

Afschrijving

Ok, dan de verkoop, want je hebt namelijk ook te maken met afschrijving. Dit bedrag is wat lastig vast te stellen. Je kan de auto verkopen aan een particulier of inruilen op een nieuwe BMW M760Li. In die gevallen krijg je er heel erg veel geld voor terug. Als je de auto doorstoot naar de handel, krijg je er juist veel minder voor terug. De aanschafwaarde was € 21.490. Als we nu kijken naar Polo’s uit 2016 met 70.000 km op de klok, zien we dat de vraagprijzen rond de € 15.000 liggen. Ga ervan uit dat je de auto voor € 13.000 kunt inruilen. Dan heb je een afschrijving van € 8.490. Dat is € 353,75 per maand aan afschrijving.

Kosten Volkswagen Polo (private lease):

Lease prijs: € 420

Brandstof: € 193,92

Totaal: € 613,92

Kosten Volkswagen Polo (occasion)

Onderhoud: € 75

Motorrijtuigenbelasting: € 41

Verzekering: € 75

Afschrijving: € 353,75

Brandstof: €193,92

Totaal: € 738,67

Afschrijving beperken, minder onderhoudskosten

Uiteraard, het is niet logisch om zo’n auto na 2 jaar in te ruilen maar juist iets door te rijden. Ook kun je wel wat van de vraagprijs afkrijgen. En met een beetje verkoopskills kun je met gemak 14 mille bij een particulier vangen. Echter, dat is geen garantie. Net als bij een auto die je privé leaset auto is ineens je occasion verkopen iets dat gepaard gaat met hoge kosten, in dit geval afschrijving. Maar stel, je kan de afschrijving beperken en je kunt wat korting te bedingen. Wat is de situatie dan?

Dus zeg, je weet van de vraagprijs een aanschafprijs van € 20.800 te maken en je verkoopt ‘m later particulier voor € 14.500. Dat lijkt een uiterste situatie, maar goed: dan kom je uit op € 262,50 aan afschrijving (€20.800 – €14.500 = € 6.300. € 6.300 / 24 = € 262,50). Dan zit je op € 647,59 per maand (in het beste geval) op maandelijkse kosten. Private lease is in die zin wel (ietsje) goedkoper. Als je een beetje mazzel hebt met onderhoudskosten kun je dus als particulier lagere kosten realiseren met een jong gebruikte auto.

Oudere auto?

Maar als je een oude VW Lupo of Fox pakt? Die doen het toch ook prima? Daarmee kun je het toch ook vergelijken? Die zijn namelijk veel goedkoper. Dat klopt helemaal. Als je een verstandige tweedehands auto voordelig op de kop kunt tikken en daar voorzichtig mee doet, kun je enorm veel geld besparen. Maar dat is niet de vraagstelling of het vergelijk. Een 10-15 jaar oude auto is anders dan een nieuw exemplaar. Bij veel oudere auto’s bestaat de kans dat het onderhoud ineens een uitschieter maakt als er (weer) iets kapot gaat.





Dus zo komen we terug op de vraagstelling: private lease of een occasion? Ja, privé leasen is niet spotgoedkoop. Zeker niet zo goedkoop als sommige reclames doen vermoeden. Maar zoals je ziet, is het zeker niet onredelijk. Je hebt het gemak en geen omkijken erna. Dát is waar je voor je betaalt. Vergeet ook niet dat het een enorme luxe is om 24 maanden (of langer) een nieuwe auto te rijden. Eentje met een functionerend modern navigatiesysteem, up-to-date veiligheidsvoorzieningen en niet de lucht en schilfers van een vorige eigenaar.

Private lease: aandachtspunten

Zijn er dan geen addertjes onder het gras? Ja, natuurlijk wel. Net als met een auto kopen, moet je niet het uiterste van het budget opzoeken. Als je € 400 per maand over houdt, is € 399 uitgeven aan private lease absoluut niet verstandig. Ook is private lease niet handig als je van plan bent een huis te gaan kopen (check hier de aandachtspunten). Zo’n private lease-auto hakt er dan stevig in. Oh, en hoe zit het dan met schades? Daar zijn ze toch onredelijk in met private lease als je de auto inlevert? Klopt, dat kan nog berekend worden. Houd er wel rekening mee dat je een particuliere auto met schade ook voor minder kan verkopen, dus daar heb je in beide gevallen last van. Wat wel een valide punt is, is de verzekering. Je bouwt géén no-claim op met een private lease-auto.











Tot slot

Als laatste willen we nog op een laatste ding wijzen als je twijfelt tussen private lease of een occasion: ga alle dealers langs en kijk naar de speciale acties. Zeker qua voorraadmodellen zijn er vaak interessante deals te doen. Net als met de vraagprijs van een auto, hoef je de leaseprijs niet direct te accepteren. Daarover kun je in sommige gevallen gewoon onderhandelen. Sowieso is het altijd wijs om alle kosten van te voren te beramen. Een garantie heb je wel: autorijden is nooit goedkoop.

Heb jij ervaringen met private lease? Of met jong gebruikte occasions? Hoeveel ben jij ongeveer kwijt per maand aan jouw auto? Laat het antwoord weten, in de comments!