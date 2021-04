Private Lease en hypotheken, hoe zit het nu echt? - Autoblog.nl

Private lease ontzorgt je waar het gaat om alle maandelijkse kosten tijdens de looptijd van je contract, maar kan ook van invloed zijn op de hoogte van je hypotheek. Hoe zit het nou precies?

Het zal je niet verbazen dat jouw maximale hypotheek afhankelijk is van het inkomen. Maar daar stopt het niet. Er zijn meer uitgaven in meer of mindere mate van invloed op het bedrag dat jij volgens de huidige GHF hypotheeknormen mag lenen met een huis als onderpand.

Het hebben van een private lease contract heeft ook invloed op het maximale bedrag van je hypotheek. Hoe dat zit leggen we vandaag uit. Niet elke hypotheekverstrekker hanteert precies dezelfde eisen, maar de basisprincipes zijn wel gelijk.

Om te komen tot jouw maximale hypotheekbedrag is het startpunt jouw inkomen. De wetgever heeft bepaald dat je daar bij hypotheekberekeningen maar een gedeelte van mag besteden aan hypotheeklasten. Dit wordt ook bepaald op basis van looptijd en hoogte van inkomen. Daar rolt een ‘Woonquote’ uit en uiteindelijk een bedrag in euro’s dat jij maximaal aan rente en aflossing mag besteden.

Hoe hoog dan je maximale hypotheek mag zijn hangt dan af van o.a. de rentestand.

Dat zal voor iedereen anders zijn en om de maximale hoogte van jouw hypotheek te berekenen kan je het beste een van de vele hypotheekcalculators op internet invullen.

Is dit echt een issue?

Wij vroegen het één van de grootste hypotheekverstrekkers van Nederland, de Rabobank. Desgevraagd gaven zij aan dat private lease met enige regelmaat voorbij komt bij de hypotheekaanvragen.

Op onze vraag in hoeverre private lease een struikelblok is bij het afsluiten van een hypotheek gaven zijn aan:

“Er wordt niet bijgehouden of dit een struikelblok is bij de aanvraag van een hypotheek. Wat we wel kunnen zeggen is dat hiervoor impliciet hetzelfde geldt als voor het financieren van een auto via een regulier consumptief krediet. Deze hebben zeker een behoorlijke consequentie op de leencapaciteit. In BKR wordt het financiële deel geregistreerd. Op basis van dat bedrag berekenen wat de last is die we meenemen in de beoordeling van de hypotheekaanvraag. Woordvoerder Rabobank

Vandaag kijken we naar de impact van een private lease contract op de maximale hypotheek.

Hypotheek en Private Lease

Jouw private lease maandbedrag is opgedeeld uit 2 delen:

35% van het bedrag wordt gezien als ‘Service’ : Hieronder vallen, reparatie, onderhoud, houderschapsbelasting en verzekeringen.

65% van het bedrag wordt gezien als ‘Lening’ Hieronder vallen rente en aflossing.

Dat lening gedeelte wordt dus gezien als een maandelijkse last die om je nek hangt, dus dat deel heeft invloed op hoeveel je nog mag financieren.

De Consumentenbond liet onlangs een aantal praktijkvoorbeelden uitrekenen.

Stel: je hebt samen met je partner een gezamenlijk inkomen van € 70.000

Zonder private lease mag je in die voorbeeldberekening maximaal € 345.677,- lenen (op basis van 2,2% hypotheekrente)

Dit maximale hypotheekbedrag verandert als je een private lease contract hebt.

Voorbeeld 1: leasecontract 48 maanden a € 241,- per maand = in totaal € 11.568 aan private lease kosten na 4 jaar. 65% daarvan (het leningsdeel dus) = € 7.519,-

De geldverstrekker neemt 2% van dit totaalbedrag mee als maandelijkse financiële verplichting. In dit voorbeeld is dat € 150 per maand. Je kunt dus € 150 per maand minder uitgeven aan je hypotheek

De maximale hypotheek daalt in dit voorbeeld met € 39.616,- naar € 306.061,-

Voorbeeld 2: leasecontract 48 maanden à € 438,- per maand = in totaal € 21.024,- na jaar. 65% daarvan = € 13.666,-

De geldverstrekker neem 2% van dit totaalbedrag mee als maandelijkse financiële verplichting. In ons voorbeeld is dat € 273 per maand. Je kunt dus € 273 per maand minder uitgeven aan je hypotheek

De maximale hypotheek daalt in dit voorbeeld met € 71.990,- naar € 273.687,-

En wat als je eerst een hypotheek afsluit?

Heb jij al een hypotheek en wil jij vervolgens een private lease contract aangaan, dan heeft dit geen gevolgen voor je maximale hypotheek..

En is er dan nog een ‘escape’? Ja, die is er vaak wel. Informeer bij aangaan van je private lease contract wat de kosten van tussentijds opzeggen zijn. Of kies voor een flexibel contract. Een alternatief kan ook zijn om jouw contract over te zetten op naam van iemand anders. Dan moet je vader, moeder, broer, zus, oom of tante natuurlijk WEL door de inkomenstoets komen EN je zult wijzigingskosten voor je kiezen krijgen.

berekening: Consumentenbond