Pas op. De Monstertrucks komen!

Monstertrucks ja!

Er zijn van die momenten gedurende het verloop van de week en dan zeker rond 21 uur in de avond dat er eigenlijk niet zoveel gebeurt in de wereld. Zeker niet op autogebied. Dat het een beetje stil is enzo. Om dan tóch maar een lekker bekkend berichtje te tikken, vond ik het wel een goeie om de reclameman in mezelf eens aan het woord te laten. We waren er tenslotte toch…

Waarvan akte.

Arnhem maakt zich op voor een weekend dat niet snel vergeten gaat worden. Op zaterdag 28 en zondag 29 maart 2026 verandert het GelreDome namelijk in een kolkende arena vol brullende motoren, opspattend zand en stalen monsters van meer dan vijfduizend kilo. Monster Jam is terug. Groter, luider en spectaculairder dan ooit.

Dit is geen gewone motorshow. Hier vliegen trucks metershoog door de lucht, crashen ze met volle overtuiging terug op aarde en draaien ze salto’s alsof de zwaartekracht alleen voor gewone voertuigen geldt. In verschillende wedstrijden strijden coureurs om de winst in Racing, Skills en het altijd populaire Freestyle-onderdeel.

De bestuurders zijn geen stuntpiloten, maar atleten met stalen zenuwen. Mannen en vrouwen die hun trucks met uiterste precisie laten dansen op twee wielen, over obstakels jagen en elke sprong nét wat verder nemen dan je denkt dat mogelijk is. En jij? Jij mag meebeslissen. Tijdens het evenement stemt het publiek live mee op de beste stunts en reddingen, je zit dus letterlijk midden in de actie.

Vooraf begint de pret al bij de Monster Jam Pit Party. Hier kun je de gigantische trucks van dichtbij bekijken, selfies maken, handtekeningen scoren en ontdekken hoe deze beesten technisch in elkaar steken. Een droom voor kinderen én volwassenen die ooit met speelgoedtrucks hebben gespeeld.

Tickets zijn nu verkrijgbaar met een tijdelijke pre-sale korting tot 5 november. Voor echte liefhebbers is er zelfs een Super Fan Weekend Pass, inclusief VIP-ingang en vroeg toegang tot de Pit Party.

Eén ding is zeker: wie Monster Jam één keer meemaakt, telt daarna de dagen af tot de volgende keer.

Is het gelukt? Ga je nu ook? Laat maar weten!