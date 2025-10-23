Blijf weg van de kustprovincies, ik herhaal, blijf weg van de kustprovincies!

Storm Benjamin komt onze kant op.

Nederland maakt zich vandaag op voor zeer slecht weer. Vanuit het westen komt er een storm aan die de Fransen de naam Benjamin hebben gegeven. Alles wijst erop dat het deze keer geen loos alarm is. Het KNMI heeft code oranje afgeroepen voor de kustprovincies. Daarnaast hebben voetbalclubs Feyenoord en AZ Alkmaar op last van de autoriteiten de wedstrijden van vanavond vervroegd, respectievelijk van 18:45 uur naar 16:30 uur en van 21:00 uur naar 18:45 uur.

Eerder dan verwacht!

Gisteren trok het KNMI voor het eerst aan de bel over storm Benjamin. Het Meteorologische Instituut heeft inmiddels de verwachtingen ietwat bijgesteld. De verwachting was dat Benjamin in de avond aan land zou komen in Zeeland en hierna de hele nacht zou huishouden. Vanochtend is deze voorspelling bijgesteld.

Vanaf 14:00 uur is het oppassen geblazen. Het extreme weer begint nog wel in Zeeland en zou al om 15:00 uur Zuid-Holland moeten bereiken. En nu maar hopen dat de oude Kuip wordt overgeslagen. In Noord-Holland en het IJsselmeergebied zou Benjamin rond 18:00 uur moeten arriveren en op de Waddeneilanden heb je er vanaf 20:00 uur last van.

Wat houdt code oranje in?

KNMI

De gebieden die hierboven oranjegekleurd zijn krijgen de meeste last. Storm Benjamin kan hier zorgen voor zeer zware windstoten tot boven de 100 tot 120 km/u zorgen. Hierdoor is er een grote kans op overlast. Zo kunnen deze windsnelheden zorgen voor afbrekende boomtakken, omwaaiende bomen en rondvliegende voorwerpen ”zoals dakpannen of tuinmeubels”.

De zeer zware windstoten zijn op de weg vooral gevaarlijk voor fietsers, vrachtwagens en auto’s met een aanhanger of caravan. Het KNMI adviseert dan ook om zoveel mogelijk weg te blijven van de weg. Alleen als je écht de weg op moet, kun je in je auto stappen. Houd hierbij dan extra afstand tot je medeweggebruikers en pas je snelheid naar beneden aan.

Gebruik daarnaast reisplanners met de actuele weers- en file-informatie voor je vertrekt. Je kunt bijvoorbeeld de liveblog van het KNMI of de verkeersinformatie van de ANWB gebruiken. Natuurlijk is er ook een grote kans op vertraging of het niet rijden van het OV en het vliegverkeer. Overige adviezen van het KNMI luiden dan ook:

Volg de weerberichten en waarschuwingen

Ga alleen naar buiten als het écht nodig is

Blijf weg van open water en bruggen

Sluit ramen en deuren

Parkeer je auto en fiets op een veilige plek

Code geel

In de rest van Nederland geldt code geel. Dat wil zeggen dat er nog steeds een kans is op zware windstoten die ook gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers, vrachtwagens en auto’s met aanhanger of caravan. Dezelfde adviezen gelden bij code geel en dus voor de rest van het land. Kortom, blijf weg van heel Nederland tijdens storm Benjamin!

Foto door spotter @rubenyje