Wordt de productie van de Golf nu ook al stilgelegd?

Dat komt wel binnen, we hebben het tenslotte wel over de Golf…

De productie van de Golf is inderdaad tijdelijk stilgelegd. Maar om een andere reden dat de merken van bijvoorbeeld Stellantis dat doen. Daar wil niemand ze hebben, bij de Golf speelt er iets heel anders.

Volkswagen heeft de productie van de Golf namelijk tijdelijk stilgelegd vanwege aanhoudende problemen met de toelevering van halfgeleiders. Precies, een gevolg van DEZE oorzaak inderdaad.

De fabriek in Wolfsburg, waar het model wordt gebouwd, kampt al langer met leveringsproblemen. Volgens het bedrijf is de stopzetting van korte duur en heeft deze geen invloed op de langetermijnplannen voor de Golf.

Het is niet de eerste keer dat een automerk zijn productie moet onderbreken vanwege deze reden. Verschillende fabrikanten, waaronder Toyota, Ford en BMW, hebben de afgelopen jaren vergelijkbare maatregelen genomen door tekorten aan chips en onderdelen. Toch valt de beslissing bij Volkswagen extra op, omdat de Golf al ruim vijftig jaar onafgebroken in productie is en een van de belangrijkste modellen voor het merk blijft.

De productie van de Golf ligt even stil

De tijdelijke productiestop geldt alleen voor bepaalde uitvoeringen van de Golf. De elektrische ID-modellen, die in dezelfde fabriek worden gebouwd, blijven wel in productie. Volkswagen benadrukt dat de Golf niet verdwijnt uit het aanbod en dat er geen sprake is van een definitieve stopzetting.

De chiptekorten hebben nog altijd invloed op de wereldwijde auto-industrie, al is de situatie sinds 2023 geleidelijk verbeterd. Door de hoge vraag naar elektronica in andere sectoren blijft de levering echter onvoorspelbaar.

De verwachting is dat de productie in de komende weken weer wordt hervat zodra de aanvoer stabiliseert. Tot die tijd wordt een deel van het personeel tijdelijk op andere plekken ingezet of met verlof gestuurd.

Volkswagen werkt ondertussen verder aan de volgende generatie Golf, die volgens planning in 2028 moet verschijnen als volledig elektrische opvolger van het huidige model.

Hopen dat die wel gewoon zonder onderbrekingen gebouwd kan worden. Maar dat zal vast wel.