Pas op: voetgangers mogen hier gewoon door rood lopen

En het gevaar komt alsmaar dichterbij.

Niet liegen: heb je stiekem na een avondje stappen langs een rood verkeerslicht gefietst omdat er om 04:35 uur vrij weinig verkeer is? Diezelfde overtreding begaan duizenden, zo niet miljoenen voetgangers per dag in New York. De lokale politie heeft zich er inmiddels bij neergelegd. Wandelaars mogen er nu legaal door rood lopen.

Zoals dat gaat met Amerikaanse trends waait het een tijdje later over naar Europa. Deze keer pikken ze de hype als eerste op in Duitsland. De voetgangersvereniging Fachverband Fuẞverkehr Deutschland (Fuss eV) eist dat het Duitse ministerie, dit Amerikaanse voorbeeld volgt. Het zou dan met name gaan over grote Duitse steden. Volgens de vereniging wachten wandelaars daar toch al niet meer tot het rode licht naar groen springt.

‘Vertrouw niet op groen licht’

De vereniging zegt dat voetgangers sowieso niet moeten vertrouwen op het groene licht: ‘Veel ongelukken gebeuren omdat voetgangers en inkomende voertuigen tegelijkertijd groen licht hebben. Als je je veilig voelt, kijk dan en ga. Wie op groen wil vertrouwen, zal zoals voorheen moeten wachten’, zegt een bestuurslid van de vereniging tegen de lokale krant Rheinsche Post.

Prima dat voetgangers mogen gaan en staan waar ze willen, maar dit zorgt er ook voor dat kinderen zomaar oversteken. Volgens de Fuss eV ligt die verantwoordelijkheid bij de ouders van het kind. Oftewel: zoek het lekker zelf uit.

De boete voor voetgangers die door rood lopen

Als extra argument haalt de belangenvereniging, de boete aan voor het door rood wandelen. In New York was je 300 dollar armer als de politie je er betrapte. In Duitsland vraagt de Polizei om vijf euro te dokken. Hier in Nederland ligt boete trouwens op 90 euro. Wat vind jij? Zouden voetgangers zomaar door rood moeten mogen lopen of moet de politie blijven handhaven op roodlopers?

