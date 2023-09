OM wil dat kabinet stopt met verhogen van verkeersboetes

Elk jaar worden de verkeersboetes duurder. Dat moet stoppen, aldus het Openbaar Ministerie.

Te hard rijden. Door rood licht rijden. Het niet dragen van een gordel. Allemaal overtredingen die je vandaag de dag duur kunnen komen te staan. Helemaal lullig als je het onbewust doet. Bijvoorbeeld het oranje licht nog even meepakken en het licht verspringt naar rood. Oeps..

Het is eigenlijk een soort traditie geworden dat de Nederlandse verkeersboetes op 1 januari weer duurder worden. Het kabinet gebruikt de boetes om de begroting te dichten. In de nasleep van corona en alle uitgaven van het huidige demissionaire en vorige kabinetten zijn er ook de komende jaren weer miljarden nodig. Je kunt er donder op zeggen dat de boetebedragen weer verder gaan oplopen.

En nou is het afgelopen! Dat is geen Arjen Lubach in de lollige rubriek van zijn tv-show, maar het Openbaar Ministerie. Volgens het AD zegt het OM dat er een einde moet komen aan de steeds duurder wordende verkeersboetes. Inmiddels is het zo dat lichte verkeersovertredingen net zo zwaar beboet worden als een serieuze strafzaak.

Mishandeling vs foutparkeren

Voorbeeld. Voor het mishandelen van een persoon kan een boete van 400 euro opgelegd worden. Maar parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats zonder gehandicaptenkaart kost je 440 euro boete. Welke overtreding weegt zwaarder? Inmiddels lopen de verkeersboetes zo hard op dat het scheef loopt met strafbare feiten, zoals mishandeling.

Het OM gaat nog verder. In plaats van het tot halt toe roepen van stijgende verkeersboetes, pleit de overheidsinstantie voor het verlagen van verkeersboetes. Het boetebedrag voor zaken als een snelheidsovertreding of niet handsfree bellen moet 30 procent omlaag, aldus het Openbaar Ministerie.

Niet alleen de scheefgroei van de boetes is een reden voor het OM om aan de bel te trekken. Ook het draagvlak komt in het geding. Rechters en politieagenten kunnen vaker het bij een waarschuwing houden dan daadwerkelijk een boete uitdelen. Omdat ze bijvoorbeeld vinden dat 440 euro boete voor verkeerd parkeren belachelijk is. Zeker als zoiets per ongeluk is gebeurd, de auto in het verkeerde parkeervak zetten kan iedereen overkomen. Terwijl het mishandelen van een persoon niet zo onschuldig is.

2024: +10%

Of een volgend kabinet gehoor gaat geven aan de oproep van het OM? Het demissionaire kabinet in elk geval niet. Op 1 januari 2024 gaan de verkeersboetes met nog eens 10 procent omhoog. Per ongeluk parkeren op een gehandicaptenplek kan dan 484 euro gaan kosten. Alles om die begroting rond te krijgen..