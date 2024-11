Wordt dit de goedkoopste elektrische bestelauto?

Dacia stort zich in de markt van bedrijfswagens met deze Spring Cargo.

Het duurt niet lang meer voordat de bestelbus met oude benzine- of dieselmotor volledig uit het stadsbeeld is verwijderd. Misschien kun je je daarom als trots bezitter van een bestelbus maar beter goed voorbereiden. Dat kan door bijvoorbeeld nu al een elektrisch busje te scoren. Wie mobiliteit het goedkoopst wil inslaan, moet natuurlijk naar Dacia kijken.

Het Roemeens Renault-broertje duikt weer in de bestelauto’s. Weer inderdaad, want voorheen kon je de Dokker bestellen. Voor het nieuwe model wordt er geen Kangoo of Trafic E-Tech omgebouwd. In plaats daarvan sleutelt Dacia aan de eigen Spring. De bestelbusversie krijgt de naam Spring Cargo. Het jolige autootje wordt naar bestelbus getransformeerd door de volledige achterbank te verwijderen. Daarmee vormt de ruimte achter de voorste stoelen nu de kofferbak. Om de twee delen te scheiden, monteert Dacia een gaaswand.

Specificaties van de Dacia Spring Cargo

Door de achterste zitmogelijkheid te schrappen groeit het laadvermogen van 308 liter met de bank omhoog naar 1.085 liter in de Dacia Spring Cargo. Je kunt er tot een gewicht van 370 kilo kwijt. Technisch verandert er niets aan de Spring. De aandrijving wordt verzorgd door de 65 pk sterke elektromotor die vastzit aan een 26,8-kWh accu.

Zonder het gewicht van de achterbank gaat de actieradius er 5 kilometer op vooruit. Rijd je in de stad? Dan zou je zelfs 300 kilometer aan rijbereik kunnen halen. Na die kilometers duurt het drie kwartier om de Dacia Spring Cargo op te laden van 20 naar 80 procent. Een prima reden om een extra lang lunchpauze te houden.

Komt de Spring bestelbus naar Nederland?

We hebben even aan de lijn gehangen met Dacia Nederland, maar helaas kwam er slecht nieuws. Er zijn voorlopig geen concrete plannen om de Dacia Spring Cargo ook in Nederland te introduceren. Wellicht wordt het nog ooit interessant voor Dacia als de regels hier alleen nog maar strenger worden.

Voorlopig zul je voor een Spring Cargo de oversteek moeten maken naar het Verenigd Koninkrijk. Daar beginnen de prijzen bij 14.995 Britse ponden exclusief btw. Dat is net zoveel (of eigenlijk net zo weinig) als de Electric 45 er kost. Reken je het bedrag direct om van ponden naar euro’s dan kom je uit op zo’n 18.000 euro. Ter vergelijking: hier heeft de Electric 45 een vanafprijs van 18.950 euro.