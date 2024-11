Nieuwe Range Rover Velar: tot 404 pk en 63 km elektrisch rijden

Range Rover heeft de Velar opgefrist met een nieuw modeljaar update.

In de categorie: Oh ja, die was er ook nog! Met de Defender, de Range Rover Sport en natuurlijk de grote Range vergeet je bijna dat de Velar ook nog meedoet. De SUV maakt al jaren deel uit van het gamma. Net op het moment dat de Velar met ouderdomsverschijnselen te maken krijgt komt Jaguar Land Rover met een broodnodige update.

Het interieur heeft een mooie upgrade ondergaan dankzij de komst van het nieuwste 11,4 inch groot Pivi Pro-infotainmentsysteem. Draadloos Apple CarPlay en Android Auto is hiermee mogelijk. Ook heb je nu Cabin Air Purification Plus luchtzuivering aan boord en Active Road Noise Cancellation. Het maakt de rit stiller, comfortabeler en schoner.

Je kunt de modeljaar update van de Range Rover Velar krijgen in drie verschillende uitvoeringen. De Velar S heeft bijvoorbeeld accenten in Shadow Atlas (donker spul), terwijl je de Dynamic SE herkent aan Graphite Atlas accenten. De dikste is de Autobiography, te herkennen aan Satin Burnished Copper elementen. Klinkt allemaal fantastisch. Het komt neer op zwart, grijs of koperkleurig. Dat dus.

Door naar de wielen. Er is keuze uit 21 inch of 22 inch schoeisel. Wie volledig Jules Deelder wil gaan kan voor het Black Exterior Styling Pack opteren. Dan worden zelfs de remklauwen zwart gespoten en krijgt de auto Narvik Black accenten.

Tot zover de innerlijke- en uiterlijke wijzigingen. Gaan we het hebben over de motoren. Er zijn vier smaakjes. Goed om te weten is dat iedere Velar standaard vierwielaandrijving en een achttraps automaat heeft.

De belangrijkste motorisering voor de Nederlandse markt is de P400e plug-in hybride. Deze combineert een 2.0 liter benzinemotor met een 143 pk sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt 404 pk / 640 Nm en je kunt tot 63 kilometer volledig elektrisch rijden. Deze PHEV sprint in 5,4 seconden naar de honderd. DC snelladen is mogelijk tot 35 kW. De accu is dan in een halfuur tot 80 procent op te laden.

Het tweede smaakje is heerlijke P400. Dan krijg je een 3.0 liter zes-in-lijn benzinemotor, goed voor 400 pk en 550 Nm aan koppel. Minder pk’s dan de PHEV en met een 0-100 tijd van 5,5 sec ook nog eens een tiende langzamer. Deze koop je vooral omdat je van een zijdezachte zespitter houdt. Want fiscaal gezien ben je natuurlijk een stuk beter uit met de schonere plug-in hybride.

Dieselen mag ook nog, met de D300. Dit is eveneens een 3.0 liter zescilinder-in-lijn dieselmotor. Goed voor 300 pk en 650 Nm aan koppel. Met 6,5 sec naar de honderd is het de langzaamste op de sprint. Maar wel de meest relaxte om in te rijden denk ik.

Ook diesel, maar minder romig is de D200 met een 2.0 liter viercilinder dieselmotor. Deze moet het doen met 204 pk en 430 Nm koppels.

Vernieuwde Range Rover Velar prijs

Prijzen beginnen bij 87.227 euro voor de P400e plug-in hybride Velar S. De D200 Velar S begint bij 102.887 euro. Voor de P400 moet je 139.879 euro neertellen als Dynamic SE en de D300 als Autobiopgraphy kost minstens 148.559 euro.