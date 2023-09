Meer dan de helft van alle verkochte auto’s in Europa is een SUV

Gevoelsmatig was het misschien al langer zo, maar voor het eerst is de helft van alle verkochte auto’s een SUV.

Als je dacht dat de SUV een tijdelijke hype was heb je het mis: de opmars van de SUV is niet te stuiten. Ook al zijn lage auto’s goedkoper, efficiënter en beter voor het milieu: de SUV’s domineren anno 2023 de verkoopstatistieken. Sterker nog: er is nu een mijlpaal bereikt.

Voor het eerst in geschiedenis maken SUV’s meer dan de helft (51%) uit van alle nieuwe auto’s die in Europa verkocht zijn. Dat blijkt uit cijfers van Dataforce. Vorig jaar was dit nog 48%. Voor degene die liever absolute aantallen horen: in het afgelopen half jaar zijn er 3,37 miljoen nieuwe SUV’s bijgekomen in Europa.

De populairste SUV van allemaal was (met afstand) de Tesla Model Y. Deze auto was niet aan te slepen: er werden 138.152 stuks op kenteken gezet. Op nummer twee volgde de Volkswagen T-Roc, die goed was voor 104.465 registraties. Toyota deed ook leuk mee, met de Yaris Cross op nummer drie.

De volledige top 10 met bestverkochte SUV’s van Europa zag er als volgt uit:

Tesla Model Y: 138.152 Volkswagen T-Roc: 104.465 Toyota Yaris Cross: 96.849 Volkswagen Tiguan: 90.958 Dacia Duster: 88.038 Hyundai Tucson: 83.205 Peugeot 2008: 83.033 Kia Sportage: 78.175 Renault Captur: 77.899 Ford Puma: 77.508

Zijn er ook nog mensen die gewoon een no-nonsense B-segmenter kopen? Toch wel, naast de SUV’s zijn het nog steeds de B-segment auto’s die het goed doen. Het kleine segment (A- plus B-segment) was goed voor net geen miljoen auto’s. In deze categorie was de Dacia Sandero de bestseller.

Via: Automotive News Europe

Foto: SUV combo, gespot door @julian06