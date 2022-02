Pas op voor al die beginnende bestuurders op de weg!

Kersverse automobilisten op de Nederlandse wegen. Er zijn meer autorijbewijzen afgegeven in vergelijking met een jaar eerder.

Beetje flauwe titel natuurlijk, maar feit is dat er in 2021 meer nieuwe autorijbewijzen zijn verstrekt in vergelijking met 2020. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Helemaal naturel zijn de cijfers niet. 2020 werd immers geplaagd door lockdowns en uitstel van examens. Examens die voor een deel zijn ingehaald in 2021. Helemaal goed te zeggen of er daadwerkelijk meer mensen gemotiveerd waren om het roze pasje te halen, zoals de knipoog in de titel, kun je niet.

Autorijbewijzen 2021

In 2021 namen 178.000 mensen afscheid van de lesauto en kregen ze met trots een rijbewijs. Een stijging van 7,8 procent in vergelijking met 2021. Toch liggen de cijfers nog niet op het niveau van voor corona. In vergelijking met 2019 zijn er bijvoorbeeld 17,7 procent minder autorijbewijzen verstrekt. In Nederland zijn er per 1 januari 2022 volgens het CBS 11,4 miljoen mensen in het bezit van een rijbewijs. Dat is een daling van 1,3 procent in vergelijking met 1 januari 2020.

Het uitstel van examens door coronamaatregelen had volgens het CBS met name een effect op de jongeren. Het aantal 17-jarigen met een rijbewijs nam in 2021 af met 17 procent. In vergelijking met 2019 is het aantal zelfs gedaald met 45,4 procent. 10.000 jongeren van 17 jaar hadden een rijbewijs in het jaar 2021. Het aantal daalde omdat de 17-jarige aspirant automobilisten geen praktijkexamen konden doen door de maatregelen.