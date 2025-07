Pas op: wasstraat blijkt toch een krasstraat

Er zijn nog altijd wasstraten die je auto beschadigen.

Met twee emmers je auto wassen, of gewoon een bezoekje brengen aan de wasbox. Niet iedereen heeft zin om zijn handen uit de mouwen te steken. Voor die groep is de wasstraat uitgevonden. Lekker een machine het werk laten doen, terwijl jij comfortabel in de auto zit of van een afstandje toekijkt.

Zo’n wasbeurt kost tussen de 8 en de 15 euro, grofweg. Of meer dan 1.000 euro. Als die wasstraat vrolijk krassen heeft gemaakt op je mooie auto. Er zijn altijd feiten en fabels over het gebruik van een wasstraat, maar deze ‘gemaksoplossing’ kan nog altijd schade toebrengen aan een auto. De ene wasstraat is de andere niet, maar het is geen toevalligheid dat gebruikmaken van een wasserette op eigen risico is. Jij draait zelf voor de schade aan je auto op, mocht deze ontstaan.

Uit een recente peiling van Autoverzekering.nl blijkt dat bijna 1 op de 5 Nederlanders schade heeft opgelopen na een bezoek aan de autowasstraat. Men heeft het dan vooral over lakschade (9,6%), maar ook afgebroken spiegels, ruitenwissers (5,4%) en losgetrilde accessoires komen aan bod in de peiling.

Nog meer schade mogelijk in de wasstraat

Het gaat nog verder. Een losgetrilde bumper, een beschadigde velg, afgebroken antennes, sierstrips of kentekenplaten. Ik weet niet wat mensen allemaal aan het doen zijn in die wasstraten, maar niet iedereen komt er dus ongehavend uit. Het is ook een beetje eigen verantwoordelijkheid. Haal je antenne van het dak en klap je spiegels bijvoorbeeld in.

Moderne wasstraten zijn uitgerust met zachtere borstels en geavanceerdere sensoren. In principe zouden deze machines schadevrij te werk moeten gaan. Toch is het geen garantie. Ook geeft een wasstraat kans op swirls. Dit zijn fijne krasjes in de lak die met name zichtbaar worden als de felle zon op de auto schijnt. Met name op zwarte auto’s met een riant wasstraat-verleden hebben daar last van.

Misschien toch maar handmatig de auto wassen of gebruik maken van de wasbox. De babbelbox vraagt u: wanneer was u voor het laatst in de wasstraat?

Fotocredit: spotcrewda via Autoblog Spots