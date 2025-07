Kilometerheffing invoeren, en snel een beetje!

De regering zou zich (opnieuw) uitstel van kilometerheffing niet kunnen permitteren, dus hup invoeren die hap.

Heerlijk hoe dat soms gaat in de Tweede Kamer. Wetsvoorstelletje. Debatje. Thee drinken. Debatteren, nog meer thee drinken. Tussendoor klapt een kabinet en vervolgens mogen de volgende poppetjes het onderwerp weer beetpakken. Er zijn van die onderwerpen waar de knoop nooit wordt doorgehakt en kilometerheffing is daar één van.

Maar kilometerheffing is nu heter dan ooit. Het Nederlandse wagenpark groeit elke dag met meer elektrische auto’s. EV’s waar geen of nauwelijks BPM op zit. Om nog maar te zwijgen over het huidige MRB-systeem en het feit dat EV-rijders niet te maken hebben met accijns.

De Nederlandse overheid heeft die inkomsten keihard nodig en dus moet het systeem op de schop. Kilometerheffing is een realistisch alternatief en volgens Erik Slaaf, sector specialist Transport, Logistics & Mobility bij de ING, is de tijd van uitstel voorbij.

De manier waarop de overheid autorijden belast in Nederland loopt compleet vast. Met de opkomst van elektrisch rijden is de balans zoek en dat gaat een volgend kabinet voelen in de schatkist.

Zwaarder belasten van EV’s dan maar? Dat is politiek zelfmoord. Het is al moeilijk genoeg om de Hollandse burgers in een EV te krijgen. Als je het duurder gaat maken tuffen we straks allemaal vrolijk door in onze benzinedino.

Het ministerie van Financiën schuift nu opnieuw het rekeningrijden naar voren als oplossing. Niet straffen op autobezit, maar op autogebruik: wie veel rijdt, betaalt ook meer. Op zich een eerlijk principe. Mits je het goed aanpakt zodat het ook betaalbaar blijft. Vrachtwagens gaan vanaf 2026 al per kilometer betalen, dus de infrastructuur begint er langzaam te komen.

De overheid moet nu knopen doorhakken. Hoe langer een kabinet, demissionair of niet, wacht, hoe hoger de rekening van het niet hebben van rekeningrijden gaat worden. Als je het nog volgt. Tenzij we EV’s links laten liggen en we gaan allemaal nieuwe benzineauto’s kopen. Dan komt het ook goed.