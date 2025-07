Is dit de stijlvolste Mansory op Marktplaats?

In ieder geval wel een van de fijnste om in te rijden.

Mansory is de Nickelback van de tuningwereld. Iedereen heeft kritiek op ze, maar toch maar toch hebben ze hun plek verdiend in de branche. Het negatieve imago van Mansory heeft vooral te maken met de smakeloosheid die veel van de tuningpakketjes van het ombouwhuis hebben. Maar eerlijk is eerlijk: bij deze Ferrari 458 Spider die te koop staat op Marktplaats slaat Mansory de spijker op zijn kop.

Dat komt misschien ook wel doordat het interieur van de Ferrari niet is ver-Mansory-eerd. Enkel de koets werd aangepast. Daardoor blijft de 4,5-liter F136 I V8-motor onaangetast en produceert-ie nog steeds 570 pk en 540 Nm koppel. Het sprintje naar de 100 gaat ook nog altijd in 3,2 seconden en de topsnelheid is 320 km/u.

Mansory 458

Wat Mansory wel heeft gedaan, is de koets opvrolijken met koolstofvezel. De neus is bijvoorbeeld voorzien van een aantal extra aero-onderdelen op de hoeken en de gehele neus is van carbon. De bekende Ferrari-kleur Rosso Corsa is op delen van het koolstofvezel gespoten. Ook de zijskirts, spiegelkappen, openingen boven de wielkasten en andere accenten zijn voorzien van het zwarte patroonmateriaal.

De 458 staat op 20-inch wielen met koolstof keramische remmen van Brembo en heeft zijn originele hardtop dakkie nog. De dubbele uitlaat is wel aangepast waarboven nu tweemaal de bedrijfsnaam van de tuner prijkt, net als op meerdere plekken op de Ferrari. Aan de binnenkant is het dus zoals gezegd nog normaal Ferrari-spul in een prachtige kleurcombinatie.

Wat kost de Ferrari 458 Spider Mansory op Marktplaats?

In 2014 is deze 458 uit de fabriek in Maranello komen rollen. Sindsdien is hij voor onderhoud altijd bij een Ferrari-dealer geweest. De laatste onderhoudsbeurt is gedaan in mei 2025. Nog niet zo lang geleden dus. In elf jaar tijd is er nog geen 15.000 kilometer mee gereden. De aangepaste 458 Spider staat in Goor te koop voor € 249.950.

Liever geen Mansory-pakket? Er staat nog een 458 Spider te koop op Marktplaats. Die stamt uit 2013, heeft nog geen 40.000 kilometer gelopen en kost eveneens € 249.950.