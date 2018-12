Eindelijk is hier een gruwelijk dikke Mercedes X-Klasse

Althans, bijna.

Sinds de aankondiging en marktintroductie van de Mercedes X-Klasse is de auto eigenlijk nog door geen enkele tuner écht goed bij de kladden gegrepen. Gelukkig kwam daar twee maanden geleden het Duitse Carlex Design met een drietal foto’s, waarop een gruwelijk dikke interpratie op Mercedes’ pick-up te zien was. Deze week is het smakelijke monster in zijn volledigheid opgedoken.

Met deze ongelooflijke dikke X-Klasse plaatst Carlex Design zijn nieuwe label (Pickup Design) stevig op de kaart, want de zogenaamde ‘Exy Monster X Concept’ is niet het type auto dat je zomaar kunt overzien. Hiervan waren we al overtuigd bij de aanvankelijke onthulling van de auto, maar nu we de X-Klasse vanuit alle hoeken te zien krijgen, bevestigt Carlex nogmaals dat het project allerminst is mislukt. Het Monster leeft zijn naam na en krijgt een extra as (en daarmee dus ook twee extra wielen), bredere wielkasten, een bijna lachwekkende motorkap, een dikke lichtstaaf bovenop het dak, gigantische velgen en praktische de volledige buitenzijde is van carbon voorzien. Dankzij zijn felle gele tint staat de laadbak hiermee in fraai contrast.

Carlex heeft vooralsnog niet bekendgemaakt hoe de aandrijflijn van de zeswielige gigant er precies uitziet, maar we verwachten dat deze zeker zal overeenkomen met het gruwelijke uiterlijk van de auto. Hoewel het nooit meer de meest sportieve auto zal worden, heeft de truck van de tuner keramische remmen gekregen en is de koets aanzienlijk verlaagd. Als Carlex écht zijn best heeft gedaan, kan dit wel eens een zeer indrukwekkende auto worden wanneer deze daadwerkelijk geproduceerd zal worden.