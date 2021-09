Tesla Model 3 met ‘grille’ is grote vooruitgang

Dan moet je wel de juiste onderdelen kiezen voor deze heftige Model 3 met grille.

De Tesla Model 3 is op dit moment de populairste Tesla. Het is een klein meesterwerkje waar de concurrentie zich vooralsnog op stukbijt. Nee, we hebben het niet over bouwkwaliteit, materiaalgebruik, afwerking en de ruimste kofferbak-opening.

Nee, de aandrijflijn is uiterst puik en blijft maar verbeterd worden. Daarnaast zit Tesla niet stil en krijgt de auto telkens kleine verbeteringen. Het nadeel: ze zien er allemaal hetzelfde uit. Je kent het riedeltje wel. Er zijn maar vijf kleuren en twee wieldesigns. Ongeveer dezelfde keuze aan kleuren als je gaat shoppen voor een nieuwe iPhone 13.

Model 3 met grille

Je zou denken dat er een enorme aftermarket scene is, om het op te vangen. Dat is nog niet helemaal het geval. Zeker niet in Nederland. De reden daarvoor is vrij simpel, in Nederland zijn het vaak leaseauto’s. Gelukkig is Avante Design alvast bezig voor als de markt in 2024 overstroomt met deze elektrische sportsedans. Zoals wel vaker bij dit soort projecten zijn ze iets doorgeschoten voor dramatisch effect, maar moet je even letten op de details.

De bodykit van Avante Design is nogal heftig namelijk. We beginnen even met de neus. De nieuwe bumper is op zich prima, maar die onderlip is wellicht net even te veel van het goede. Visueel wordt het ‘te zwaar’ en natuurlijk is het een ramp bij elke verkeersdrempel. Het zwarte stukje ‘grille’ bij de neus is gek genoeg een verbetering, het ‘breekt’ de wat massieve neus van de Model 3, die anders een hoog ‘Mighty Ducks’-gehalte heeft.

Vossen

Aan de zijkant zien we de carbon sideskirts. Tsja, die voegen niet heel erg veel toe aan het design (of ergens anders aan). De wielen zijn erg smaak gevoelig (zoals de hele auto eigenlijk). Het zijn Vossen VLE-velgen. Ze zijn ‘bi-directional’, dus zowel aan de rechter- als linkerkant gaan ze ‘dezelfde’ kant op. Met een maat van 20 inch zijn ze wellicht aan de grote kant, zeker met de extreme verlaging. Aan de achterzijde is er een compleet nieuwe achterbumper met de verplichte diffusor-look en een extra remlicht erin.

Dus, moet je deze Avante Design kit voor je Model 3 nu bestellen? Waarom niet? In veel gevallen heb je namelijk de keuze om te cherrypicken en dat zou ook hier handig zijn. Met alleen de voorbumper, achterbumper, de velgen een maatje kleiner en de verlaging iets, eh, minder laag, heb je waarschijnlijk een prima effect zonder dat het over-the-top op. Maar dat is het mooie van tuning, je mag het helemaal zelf beslissen.

Prijzen zijn nog niet bekend.