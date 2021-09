Vijfcilinder Beetle is eindelijk helemaal af

Deze vijfcilinder Beetle bestaat eindelijk ook in het echt.

De Volkswagen New Beetle is een beetje een vreemde gewaarwording in de automotive wereld. De auto wordt gezien als een flop, maar dat is niet helemaal terecht. Er zijn er enorm veel van verkocht. Daarnaast heeft Volkswagen min of meer de retrotrend in gang gezet toen de Concept One in 1994 werd onthuld. Uiteindelijk hebben Fiat (500) en BMW (Mini) het recept beter toegepast.

Ook als het gaat om snelle modellen. Sterker nog, met name als het gaat om snelle versies. Denk aan de vele Abarth- en Cooper-uitvoeringen van de 500 en Mini. Van de New Beetle was er heel eventjes een RSI met 3.2 V6 en er zijn wat Turbo-uitvoeringen geweest, maar dat was het dan ook wel. Van de tweede generatie Beetle was er zelfs een Beetle R Concept (afbeelding onder) die zeker in productie had mogen gaan.

Gran Turismo

Ook in het spel Gran Turismo is er een concept gemaakt op basis van de Beetle. Nu gebeurt dat wel vaker in dat spel (check hier enkele voorbeelden van Gran Turismo-concepts). Maar, in dit geval was de Beetle GT best ‘productierijp’. In plaats van een vergezochte concept, was het een dik aangeklede Beetle. Nu is er goed nieuws, want JP Performance en Prior Design hebben de handen ineen geslagen en dit is het resultaat! Prior hield zich bezig methet koetswerk, JP Performance met de techniek.

Het resultaat is een lage, brede en hefitge Beetle. Natuurlijk is het allemaal een tikkeltje over-the-top, maar dat maakt een Mini Cooper S GP of Abarth 695 Biposto ook zo leuk. Juist omdat ze zo koddig en aaibaar zijn, zijn de modificaties grappig. Het is overigens niet alleen maar uiterlijk dat heftig is.

Vijfcilinder Beetle

Zoals we verklappen in de titel is dit een vijfcilinder Beetle. De eerste generatie was in de States leverbaar als 2.5 vijfcilinder en stiekem is het onderblok in basisopzet gelijk.

Echter, dit is de 2.5 TFSI van een heel recente RS3, dus met 400 pk aan vermogen en 500 Nm aan koppel. Meer dan voldoende, dus. Maar ja, als die motor er eenmaal inpast, kunnen ze bij JP Performance er binnenkort vast wel wat meer uithalen. Het blijven immers Duitse tuners. Wil jezelf ook zo’n heftige Kever? Dan kan dat! Prior Design gaat namelijk een beperkt aantal kits bouwen, precies 53 stuks (vanwege Herbie, uiteraard). De kit zal verkrijgbaar zijn voor 5.995 euro. De vijfcilinder zul je er dan nog zelf in moeten lepelen.