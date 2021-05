Peperdure gouden lowrider op Marktplaats is... heftig - Autoblog.nl

Het mag een onsje meer zijn. Wel meer dan een onsje zelfs, als je naar deze gouden lowrider op Marktplaats kijkt.

Het modificeren van een auto is best een begrijpelijke wens. Een auto is bedoeld om de meeste kopers tevreden te stellen en dat betekent dat je compromissen moet maken. Deze compromissen kun je naar je eigen smaak aanpassen, als je er maar genoeg geld voor over hebt.

Lowrider

Wie nu gelijk denkt aan het nummer van War kan wellicht het project van vandaag wel waarderen. Een Amerikaan is namelijk tamelijk loco gegaan op een Chevrolet 4 Door Sedan uit 1938. Niet veel is er meer origineel Chevrolet aan. Wij durven zelfs te stellen dat er helemaal niks meer origineel Chevrolet aan deze gouden lowrider is.

Supershow

De auto is gebouwd voor de Las Vegas Supershow, een soort SEMA maar dan voor oude Amerikaanse lowriders. Daar werd deze gouden lowrider uitgeroepen tot winnaar van de show. Als we de advertentie mogen geloven is de bouwer ene Thomas Whitney Neilly deze Chevrolet om tot lowrider en ja: er zit echt goud in verwerkt. Of dat bladgoud in de lak of hier en daar gouden onderdelen zijn, is trouwens niet bekend.

Lak

De lak is een goudgele kleur met ‘flakes’ erin. Daarnaast zijn er figuren van van alles en nog wat op aangebracht met airbrush. Een druk geheel: er is in ieder geval genoeg te zien.

Interieur

Waar het meeste werk in heeft gezeten, althans, zo lijkt het: het interieur van deze gouden lowrider. Stoelen van goud zitten natuurlijk een beetje hard, dus werd er overal een goudkleurig stofje gebruikt. Ook veelvuldig gebruik van (edel)stenen valt op. Laten we het zo zeggen: het past prima bij het bijzondere uiterlijk.

Zelfs de motor is bijzonder: normaliter zitten daar enkel functionele onderdelen. Op deze gouden Chevrolet lowrider zijn het voornamelijk gouden en zilveren onderdelen. Voor zowel het blok als de chassisbalken en aandrijfassen. Er is echt geen centimeter bespaard gebleven.

Gewoon bij Albert… Marktplaats

Dan zou nu het moment zijn dat we dit gewoon iets opvallends vinden en met je delen dat je enkel nog even naar de VS moet vliegen om deze gouden lowrider te kopen. Nee, je kunt gewoon op Marktplaats terecht. Er zijn verder weinig zaken over bekend, zoals de kilometerstand en ook een onderhoudsboekje zit niet bij de foto’s in. Wel dat het gaat om een automaat (uiteraard) en een heel duur apparaat. De verkoper wil er namelijk 149.950 euro voor vangen. Slik!

Mocht deze gouden Chevrolet lowrider nou alles zijn wat je ooit zocht, dan kun je terecht op diens advertentie op Marktplaats.

Met dank aan Daan voor de tip!