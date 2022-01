Dit is de foutste Bentley van Marktplaats

Een zilverkleurige Bentley, dat klinkt nog best stijlvol. Niets is minder waar.

Een jaar of twintig geleden was Bentley nog een merk voor de heer van stand. Vandaag de dag kun je als heer van stand nog prima voor de dag komen met een Bentley, maar er is ook een ander publiek. Balkunstenaars en woordkunstenaars vertonen zich ook graag in een Bentley. Bij voorkeur eentje die niet standaard is.

Voor deze doelgroep hebben we goed nieuws. Er staat namelijk op Marktplaats een Bentley die ontdaan is van alle stijl en klasse. Een Bentayga is al niet de meest elegante Bentley, maar in dit geval is de auto ook voorzien van een bodykit van een beruchte tuner.

Deze creatie kan natuurlijk maar van één tuner afkomstig zijn: Mansory. Dankzij Mansory is deze auto rijkelijk voorzien van forged carbon. Daardoor ziet de motorkap er bijvoorbeeld uit als een granieten keukenblad. En wie wil dat nou niet? Kennelijk gaat het hier om een special edition, want we zien diverse badges waarop ‘Collage Edition’ te lezen valt.

Deze Mansory Bentayga is niet alleen qua uiterlijk over the top, deze auto heeft ook meer vermogen dan strikt noodzakelijk is. Standaard levert de 6,0 liter W12 al 608 pk, maar deze Bentayga beschikt over maar liefst 751 pk’s.

Degene die de blits wil maken met deze auto zal stevig in de Gucci-buidel moeten tasten. Deze tweedehands Mansory Bentayga moet bijna drie ton kosten. Het autobedrijf – ironisch genoeg Elegance Car Selection geheten – biedt de auto aan op Marktplaats voor €294.850. Dat is meer dan de vanafprijs van een nieuw exemplaar, terwijl er toch al meer dan 60.000 km op de klok staat.