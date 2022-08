Peperdure Range Rover gaat weinig te zien zijn

Ook een Range Rover kan een hyperexclusief speeltje voor de rijken zijn. Deze Range Rover Carmel Edition ga je waarschijnlijk weinig zien.

De Range Rover heeft vele gedaantes gekend. Het begon als een iets luxueuzere versie van de klassieke Land Rovers, maar groeide al snel uit naar één van de eerste luxe SUV’s. Hij verloor steeds meer zijn focus op keihard offroaden en eigenlijk betwijfelen wij of mensen gloednieuwe Range Rovers kopen om als klassieke ‘boerderijtruck’ te gebruiken.

Range Rover = Luxe

Gelukkig heeft Land Rover daarvoor nog meer spullen in hun arsenaal, zoals de nieuwe Defender. Het zorgt ervoor dat de ‘fullsize’ Range Rover (die zonder toevoegingen als Sport, Velar of Evoque) een beetje het ultieme luxepaardje is van Land Rover. Nou is het sowieso al een lekker luxueus apparaat, maar eigenlijk zit het nog nét een niveautje onder de Britse concurrenten Rolls-Royce Cullinan en Bentley Bentayga. Daar heeft Land Rover nu een oplossing voor.

Range Rover Carmel Edition

Dit is namelijk de nieuwe Range Rover Carmel Edition. Om maar gelijk even met de deur in huis te vallen: qua prijs is deze speciale Range nu wél een concurrent voor een Bentley of Rolls-Royce. Land Rover wil namelijk 345.000 dollar vangen voor deze speciale editie.

Dan kun je niet komen aanzetten met een badge en wat slappe marketing. Daarom is de Range Rover Carmel Edition een badge, wat slappe marketing én een ander stofje in het interieur. Om even te beginnen met de marketing: de auto is vernoemd naar de locatie van het nieuwe Range Rover House. Die staat namelijk in Carmel Heights, Californië.

Interieur

Het speciale stofje van de Range Rover Carmel Edition is dan wel weer bijzonder, want het is driekleurig. Op een bijzondere manier: kleur één is blauw, wat je voornamelijk voorin gaat vinden. Kleur twee is een soort karamelkleurig bruin, wat je vooral achterin gaat vinden. Bovendien vormen deze twee kleuren overal een mooi dubbelkleurig design. De derde kleur is wit, wat je vooral gaat vinden in de deuren en de middenconsole.

Exterieur

Van buiten is deze Range Rover Carmel Edition ook een soort karamelkleurig. Of, zoals Land Rover het noemt, Satin Bronze. Alle exemplaren worden uitgevoerd in deze kleurstelling. Dat klinkt alsof er een groot risico is dat je buurman dezelfde auto koopt, maar dat zal wel meevallen. Land Rover gaat namelijk maar 17 exemplaren bouwen van deze speciale ‘Rover.

Golf

Land Rover kent hun klandizie, want ze gaan er vanuit dat de potentiële klant voor deze Range Rover Carmel Edition een fervent golfer is. Daarom krijg je een op maat gemaakte golftas met op maat gemaakte Titleist golfclubs gratis en voor niets bij deze editie. Is de rest van de 345.000 dollar dan gebakken lucht en winst voor Land Rover? Niet helemaal, want elke verkochte Carmel Edition staat ook garant voor een gulle donatie aan het Monterey Bay National Marine Sanctuary. Een organisatie die bij Monterey Bay het zeeleven in stand houdt, zodat jij vanuit je Range Rover-huis octopussen kunt blijven spotten.

Prijzen in dollars, behorend bij een huis in Californië en een donatie voor een zee-organisatie in Monterey: je kon al raden dat de Range Rover Carmel Edition exclusief voor de Noord-Amerikaanse markt is. Uiteraard is deze speciale editie met dank aan Range Rover’s ‘bespoke’-divisie Special Vehicle Operations (SVO).