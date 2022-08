Koop de Audi R8 V10 Plus van een bekende Nederlandse YouTuber

Een Audi R8 die van een YouTuber is geweest, wie wil dat nou niet?

20 jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat je goud geld kunt verdienen met filmpjes maken, maar toch is dat vandaag de dag hoe het werkt. En daarvoor hoef je niet eens een internationale ster te zijn. Ook als Nederlandstalige YouTuber kun je een zeer goed belegde boterham verdienen.

Nederlandse YouTubers laten het graag breed hangen, dus er staat altijd een dikke auto voor de deur. En dat is natuurlijk ook weer goed voor de views. Er wordt ook regelmatig van auto gewisseld, zodat er weer een nieuwe video gemaakt kan worden met ‘NIEUWE AUTO’ in de titel.

Er staat nu zo’n ex-YouTuber auto te koop: een dikke Audi R8 V10 in Dynamite Red. Deze auto was in het bezit van niemand minder dan Roy Beszelsen, beter bekend als Royalistiq. Voor degenen die zeggen ‘Wie?’: hij heeft op het moment van schrijven ruim 900.000 abonnees op YouTube, dus hij is aardig populair. Hij verdient trouwens ook nog een extra zakcentje met zijn eigen sportdrankje.

Roy kocht de auto in november 2020, maar heeft hem inmiddels natuurlijk al lang weer verkocht. De R8 is opgevolgd twee andere Audi-producten: een Audi RS Q8-R (destijds de duurste Q8 van Nederland) en een Lamborghini Huracán Evo Spyder. Die zijn inmiddels óók alweer de deur uit. Royalistiq maakt tegenwoordig zijn kilometers in een McLaren 720S.

Maar goed, we hadden het over een R8. Het gaat om de dikste versie van de pre-facelift R8: de V10 Plus. De Plus heeft 610 pk, 50 pk meer dan de standaard R8. De Plus kun je herkennen aan de spoiler. We moeten er trouwens bij zeggen dat veruit de meeste R8’s zijn uitgevoerd als Plus.

Royalistiq heeft niet enorm veel met de auto gereden en de nieuwe eigenaar evenmin. Toen Roy hem kocht stond de teller op 23.000 en inmiddels is de kilometerstand nog steeds vrij laag. Er staat nu 37.000 km op de klok.

Deze Audi R8 heeft trouwens nog een leuk extraatje in de vorm van een Capristo-uitlaat. Als je een atmosferische V10 onder de motorkap hebt, mag je dat horen ook, nietwaar? De auto zal geveild worden op Collecting Cars, dus daar kun je binnenkort een bod uitbrengen.