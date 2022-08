Formule 1 avontuur Audi gaat wel wat kosten

Eindelijk durft Audi het aan om de Formule 1 te veroveren. Wel helaas ten koste van hun inspanningen in een andere vorm van motorsport.

Audi en Porsche hebben er wel oren naar om hun expertise in de Formule 1 te gebruiken en de eerste kogel is door de kerk: we gaan Audi onder meer als motorleverancier in de F1 vinden vanaf 2026. Dat gaat wel het één en ander kosten. Natuurlijk de nodige bak geld, maar ook iets heel anders. Audi bevestigt namelijk dat ze stoppen met hun LMDh-project.

Audi stopt met LMDh

Met de LMDh-klasse steeds dichter bij diens lancering in 2023, zijn vele teams al druk bezig met prototypes, testen en dat soort ongein. Dat stond bij Audi al op halt sinds begin dit jaar, toen werd aangegeven dat het staken van hun inspanningen in de LMDh-klasse tijdelijk is. Nu bevestigt Audi aan Sportscar365 dat het project officieel in de prullenbak is beland.

Geen Audi op Le Mans

Daarmee is de glorieuze terugkeer van Audi op Le Mans in de LMDh klasse niet het sprookje dat het had kunnen zijn. Audi domineerde op Le Mans in de jaren ’00 met de R8, R10, R15 en R18, bijna allemaal aangedreven met een TDI-motor. Het zorgde voor het grootschalig racen met dieselmotoren in Le Mans, maar Audi kwam toch vaak als winnaar uit de bus. In 2014 was het over en uit voor Audi in de topklasse en staakte het merk hun werk voor het langeafstandsracen.

Porsche?

We zeiden in de eerste alinea al dat Porsche ook een F1-droom heeft, maar dat wordt nog niet concreter. Wel weten we dat de LMDh-droom van Porsche levend en wel is, die hebben zelfs al een auto die ze gaan gebruiken: de Porsche 963. Voor Audi eindigt het LMDh avontuur hier.