Range Rover House is de ultieme verwennerij voor klanten

Heerlijk vertoeven in de Range Rover House met een puik uitzicht.

Elke keer trouw je auto bij dezelfde dealer kopen schept een band. Maar er zit nogal een verschil tussen het kopen van een Nissan of een luxeproduct zoals een Land Rover Range Rover. Merken van luxe producten zetten vaak een extra stapje om de klantenrelatie naar een hoger niveau te brengen. Met als ultiem doel natuurlijk dat de klant je producten of diensten blijft kopen.

In dat kader is ook het Range Rover House verzonnen. Een plek waar klanten in de watten worden gelegd. Het eerste North American Range Rover House is gelokaliseerd in de Carmel Highlands van Californië. Amerikaanse klanten van het merk zijn uitgenodigd om naar de woning te komen tijdens Monterey Car Week.

Van 17 tot en met 21 augustus genieten klanten van de events in de omgeving. Uiteindelijk draait het om de pegels. Range Rover toont exclusief een nieuwe limited edition model aan de genodigde klanten. Jaguar Land Rover hoopt natuurlijk dat de aanwezigen de portemonnee gaan trekken.

Gedurende Car Week staat onder meer een wijnproeverij, een diner en meer gepland. Ook zijn er allerlei accessoires van Range Rover in het huis te shoppen. Kortom, een heurlijk ordinaire commerciële aangelegenheid. Gooi er een paar wijntjes in en klanten gaan met een Range Rover agenda, kalender, etui en pennen naar huis.