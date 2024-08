Voor wie het kan betalen: dit is de prijs van de Audi S5

Voor wie het kan betalen, dit is de prijs van de nieuwe Audi S5 en de Audi S5 Avant.

Begin deze maand plofte er een mooi persbericht op de digitale deurmat met de vanafprijs van de nieuwe Audi A5. Voor het gemak is de huidige A5 de opvolger van de A4, want Audi heeft bedacht dat het logisch is als de even getallen worden gebruikt voor de EV-modellen en de oneven getallen voor de modellen met een brandstofmotor.

Nou we dat weer even hebben opgerakeld dat nog even voor de volledigheid de vanafprijs van die Audi A5, die is uitgekomen op 54.990 euro. Dan krijg je een Pro Line met de 150 pk sterke benzinemotor, uiteraard gekoppeld aan een S Tronic automaat. De A5 Avant kost je minimaal 57.990 euro.

Wat nog miste was de prijs die je minimaal op tafel moet leggen voor de S5 en de S5 Avant. Daar moesten we nog even op wachten.

Prijs Audi S5

We verwachtten al wel een lieve som aangezien er onder de kap van de S5 een 367 pk sterke 3.0 V6 TFSI huist. Uiteraard voorzien van quattro vierwielaandrijving, een sportdifferentieel met torque vectoring en een S-tronic automaat met dubbele koppeling.

Om het nog een beetje verantwoord te maken is er MHEV plus technologie aan boord wat de auto tot een mild hybrid maakt met een elektrische powerboost van maximaal 24 pk. Hou je vast.

Nou die vanafprijs dan. De Audi S5 limousine kost je volgens de configurator minimaal 110.294 euro en 99 cent. De Audi S5 Avant staat ook live en kost minimaal 113.294 en 99 cent.

Daarmee kost de S5 dus ongeveer het dubbele van de A5 instapper. Voor mensen met diepe zakken dus.

Concurrentie

Is er dan nog een beetje concurrentie in deze markt te vinden? Jazeker. Bij Mercedes-Benz vinden we een vierpitter concurrent in de de Mercedes-AMG C43 4Matic. Met een prijskaartje van 123.501 euro krijg je dan 408 trappelende paarden. Er is ook een Estate.

Bij BMW kun je wel terecht voor een zescilinder in de vorm van de BMW M340i xDrive. Geen V-opstelling in dit geval, maar wel drie liter aan motorinhoud. Hier 374 pk en een vanafprijs van 94.317 euro. Ook hier is een stationvariant beschikbaar, de Touring.

Wil je iets exotischer? Dan biedt Alfa Romeo de Giulia Quadrifoglio aan. Nog een klap duurder dan de S5, maar dan heb je wel een zeer aansprekende auto. Al is dat natuurlijk een mening van ondergetekende. De Alfa legt 520 pk via de achterwielen op het asfalt en onder de kap een 2.9 liter V6 biturbo. Prijs: 145.104 euro.

Ga je overigens even lekker te keer in al die configurators, dan is de prijs van elke genoemde auto al gauw een aardig stukje hoger. Zeg het maar, welke is jouw 100 duizend+ waard?