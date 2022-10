Pérez had makkelijk Pole kunnen pakken

Uiteraard ligt het an omstandigheden, maar Pérez had pole kunnen (en moeten) pakken.

De kwalificatie van de GP van Mexico 2022 gisteren was een vrij bijzondere. Het was duidelijk dat de auto’s van Williams, Haas en Aston Martin tekort kwamen. Maar verder was er geen touw aan vast te knopen. De Alfa Romeo staat op P6 (geweldige vent Bottas), terwijl Zhou ternauwernood Q2 wist te halen.

Ook vooraan was er geen pijl op te trekken, de Mercedessen leken erg snel, maar Red Bull pakte met Verstappen toch pole position. Maar wat blijkt, eigenlijk had Pérez Pole kunnen (en moeten) pakken. Volgens de Mexicaan (in gesprek met Autosport) waren er de nodige elektrische storingen.

Pérez had gewoon pole kunnen pakken

Zo kon Pérez geen informatie van zijn stuurwiel aflezen. Dus hij wist qua laptijden totaal niet waar hij was. Ook was er een probleem met het DRS-systeem tijdens Q1. Daarom kwam hij aanvankelijk niet verder dan P7.

Het was een bende, een enorme bende. We hadden een elektrische storing vanaf het begin. Maar, als ik naar de kwalificatie kijk, was ik er bijna in Q1 uitgegooid. En bijna in Q2. Ik had geen referentie betreft de voortgang, geen rondetijden. Ook kon ik niet uitvogelen hoe het zat met de rembalans. Het was een grote bende. Ik denk dat P4 niet het ergste is. Maar ik denk dat we veel hoger hadden kunnen kwalificeren dan nu het geval is. Sergio Pérez, had gewoon pole kunnen pakken.

Kan hij ook gewoon winnen?

Volgens Christian Horner komt het door een GPS-TV-sensor van de FOM die zorgde voor een storing. Dus niet eens een Red Bull onderdeel. Maar ja, het is de kwalificatie en uiteindelijk staat Pérez gewoon vierde op slechts 3 tienden van Verstappen.

Over de kansen is Pérez vrij duidelijk:

Morgen wil ik gewoon winnen en zal ik mij best doen in bocht 1. Sergio Pérez, zou gewoon kunnen winnen, dus!

Er is overigens wel een doekje voor het bloeden, want als je niet op pole staat is je race niet meteen niets waard. Er is een enorm lang recht stuk waarbij je – ook zonder DRS – enorm veel voordeel kan krijgen van de slipstream. Kijk maar naar Verstappen vorig jaar. Die startte P3 en stond na een 1 bocht al vooraan, check hieronder de beelden:

Wat denk jij? Gaat Pérez deze rijden dan eindelijk winnen? Gunt Verstappen hem dat? Of wordt het weer een klassieke HAM-VER-BOT? Laat het weten in de comments! De leukste inzending krijgt een lesje discussiëren met @machielvdd.