Red Bull geeft Sergio Perez een uitbrander

Red Bull is niet helemaal tevreden met de kwalificatie van Sergio Perez.

Enigszins onverwacht was het weer een nagelbijter vanmiddag in de kwalificatie. Op basis van de races in Hongarije en België, verwachtten we dat Max en Red Bull nu een klasse apart zouden zijn. Niks bleek echter minder waar, want Ferrari zat er lekker bij. Mercedes had eveneens aspiraties, maar die werden deels verijdeld door Sergio Perez. De Mexicaan spinde namelijk bij zijn tweede poging een snelle tijd neer te zetten in Q3. Daarmee waren niet alleen zijn kansen op pole verkeken, maar ook die van Russell en Hamilton.

Het laatste is weer voer voor samenzweringstheorieën op de interwebz. Maar in realiteit had Red Bull het vermoedelijk ook liever anders gezien. Dat is in ieder geval wel zo als we de immer uitgesproken Helmut Marko moeten geloven. De Oostenrijker is namelijk niet echt blij met zijn Mexicaanse secondant. Bij Sky Sports heeft Der Helmut een sneertje in petto voor Perez:

We zouden erg blij zijn geweest als Perez niet was gecrasht op het einde. Max heeft geleerd om snel te rijden en daarbij het materiaal te sparen. Volgens onze berekeningen zou Perez derde zijn geworden. Maar goed, het is beter dat hij een risico neemt en eraf vliegt dan dat hij zich niet probeert te verbeteren. Hij moet vrijdag sneller op niveau zijn. Maar we geloven wel dat we met hem kunnen strijden voor de tweede plaats in het kampioenschap. Helmut Marko, heeft vertrouwen maar wil wel verbetering zien

Perez, die eigenlijk altijd al beter is geweest op de zondagen dan op de zaterdagen, moet zich dus toch even achter de oren krabben. Doordat hij een contract heeft tot en met 2024 en doordat het Red Bull juniorenprogramma van Marko zelf, nu al jaren faalt een nieuw toptalentje voort te brengen, staat SP11 niet enorm onder druk.

Aan de andere hoeft Sergio alleen maar even naar Ricciardo te kijken om te weten wat uiteindelijk onvermijdelijk het resultaat is als je voortdurend wordt vermorzeld door je teammaat. Perez zal dus toch even zijn vorm van eerder dit seizoen terug moeten vinden…