Ford met 602 pk per achterwiel is lekker wild

Niets is leuker dan een Ford met 602 pk per achterwiel. Dat is een hele hoop.

Zoals jullie weten is de Ford Mustang van de zevende generatie onlangs onthuld. De nieuwe Ford Mustang gaat door waar de oude gebleven was. Een betaalbare coupé met atmosferische V8, handbak en achterwielaandrijving. Ironisch dat het de Amerikanen zijn die de pure rijdersauto het langs in leven houden. Uiteraard is zo’n Mustang nog maar het begin. je kan de auto namelijk helemaal naar wens aankleden en opvoeren.

Volgens Ford gaat dat met de laatste generatie heeeeel erg lastig zijn, wellicht dat Hennessey daarom nog even snel de uitgaande versie aanpakt. De basis voor de Venom 1200 -zoals de auto officieel heet is de Ford Mustang Shelby GT500.

3.8 liter (en dat is alleen de compressor!)

Er was al een Venom 1000 met – je voelt ‘m al aankomen, 1.000 pk aan vermogen. Dat is 500 pk per achterwiel. De nieuwe nieuwe heeft 602 pk achterwiel dus een maximum vermogen van 1.204 pk! Het maximale draaimoment bedraagt 1.223 Nm.

Daarvoor zijn er wel wat dingen aangepast. Denk aan een hig-flow luchtinlaat, nieuwe injectierails, grotere injectoren en dergelijke. De grootste reden van het grotere vermogen is de 3.8 liter grote mechanische compressor. Verder is het gehele blok aangepast om het grotere vermogen aan te kunnen.

Wat het doet met de prestaties, zegt Hennessey niet. Het is bijna niet mer relevant. We zijn nog nooit iemand tegengekomen die zei “de GT500 heeft meer pk’s nodig om leuk te zijn”. Zelfs @Wouter heeft dat nooit gezegd. Reken op een top van ver boven de 350 km/u en een 0-100 km/u tijd van 15 seconden (omdat je de eerste 11 alleen maar stilstaat met wielspin).

Prijs Ford met 602 pk per wiel

Hennessey doet overigens niets aan het exterieur als het gaat om spoilers, wielen, bumpers en ga zo maar door. Nu richt Hennessey zich meer op de techniek, maar ze hebben wel een stickrpakket voor je. Die kun je ook zien op de afbeeldingen. De livery is geinpireerd op de Ford GT40 uit 1966. Inderdaad, de moderne Ford GT is ook met deze kleuren leverbaar geweest.

De stickerset gaat je 4.950 dollar kosten. De rest van de tuning 59.950 dollar. Dan heb je wel een unieke en bizar sterke Mustang waarmee je Porsches opeet bij het ontbijt. Standaard krijg je 1 jaar of 15.000 km garantie. Hennessey gaat er precies 66 exemplaren bouwen van de Venom 1200.

Hieronder de beelden van de bizar incapabele en amechtige Hennessey Venom 1000:

