Perez rekent zich rijk: “Had zonder problemen Australië bovenaan gestaan”

Sergio Perez ziet de strijd met Max om de titel helemaal zitten.

Sergio Perez had, zoals wel vaker, een puik weekend in Azerbeidzjan. De Mexicaan was eigenlijk net zo snel als Verstappen in de kwalificaties en sloeg toe in de races. Een beetje bemazzeld werd hij vanmiddag de eerste man die de Grand Prix in Azerbeidzjan vaker dan een keer won. De vorige winnaars waren Rosberg (2016, officieel de Europese Grand Prix), Ricciardo (2017), Hamilton (2018), Bottas (2019), Perez (2021) en Verstappen (2022). Voor de Mexicaan zelf was het de vijfde zege in de koningsklasse.

Volger Alonso al 27 punten achter Perez

Omdat het bij Verstappen allemaal net wat minder ging, heeft Perez zijn achterstand in het WK gereduceerd van vijftien naar nog slechts zes puntjes. Alonso staat in dat WK derde, maar heeft al 27 punten achterstand op Perez. Tenzij Aston Martin nog enorm veel voordeel gaat halen uit hun extra windtunneltijd, zal de titelstrijd dus gaan tussen Max en Sergio. Iets waar de beide teamgenoten natuurlijk ook al lang van doordrongen zijn.

Rosberg

Nu is er altijd al die fase geweest in kampioenschappen dat ‘het dominante team’ weer dominant blijkt te zijn en de ’tweede rijder’ publiekelijk aanspraak maakt op de titel. We kennen het van Barrichello bij Ferrari, Coulthard bij McLaren, Webber bij Red Bull, Bottas bij Mercedes, enzovoorts. Meestal komt er niks van de ambities terecht. Alleen Rosberg wist na in 2015 de oren gewassen te zijn door Hamilton in 2016 daadwerkelijk -zij het nipt- de rollen om te draaien.

Perez rekent zich rijk

Perez hoopt natuurlijk dat hij ook een Rosbergje kan doen door de regerend tweevoudig kampioen te verslaan. De Mexicaan zit nu in zijn derde jaar bij Red Bull naast Max, dus als het nog moet gebeuren, dan is het er nu ook wel de tijd voor. Dus horen we na de race van vandaag ronkende volzinnen van de Mexicaan. Deze stelt onder andere dat als hij in Melbourne geen ‘pech’ had gehad (lees: zijn auto in het grind reed in de kwalificatie), hij nu bovenaan had gestaan.

As is verbrande turf

Nu is het inderdaad zo dat als Perez in Australië op zijn minst P2 had gepakt, hij nu twee puntjes voor zou staan op Verstappen. Maar goed, als Verstappen geen pech krijgt in de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedie-Arabië, wint hij daar wellicht de race. Als telt nou eenmaal niet, zeker niet in de Formule 1. Onder de streep is Max in twee races ‘gewoon’ twee keer eerste en twee keer tweede geworden. Als onze Formule 1 Terminator/metronoom dat volhoudt, valt er weinig tegen te beginnen.

Checo heeft dromen

Maar goed, het is die tijd van het jaar dat Perez mag dromen. En daar twee van de komende drie races worden gehouden op stratencircuits, valt niet uit te sluiten dat Checo na de Grand Prix van Monaco eerste staat. Hij zou dan de eerste Mexicaan worden die het WK Formule 1 aanvoert. Zelfs de wijlen Hermanos Rodriguez slaagden daar nooit in. Ook al daar zij om het leven kwamen voordat ze die kans kregen.

Heeft Perez reden tot optimisme?

Het moet ook gezegd worden; hoewel Max zowel in Saoedie-Arabië als vanmiddag wat pech had, kon hij in beide races zijn teamgenoot niet makkelijk inrekenen en voorbij blazen. Op basis van vorig jaar en het seizoen van 2021, was dat toch wel de verwachting van de meesten. Het verschil lijkt dit jaar, ook in de kwalificaties, minder groot. Hoeveel procent kans geef jij Checo tegen Max? Laat het weten, in de comments!