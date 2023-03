Sergio Perez wordt wereldkampioen, aldus Perez

In de Mexicaanse stalgenoot van Max zit een wereldkampioen: Sergio Perez wordt wereldkampioen volgens Perez senior.

Racers kunnen vaak op support rekenen van hun familie. Niet eens perse omdat de senioren van de huidige F1-grid ook racers zijn (al is dat soms wel zo), ook omdat je natuurlijk gewoon apetrots bent op je zoon. Wie daar zeker wat van kan is Antonio Perez, de vader van Sergio.

Nummer twee

Met de nu al aardig dominant uitziende toestand van Red Bull zeggen velen, rivaliserende teambazen incluis, dat RB de titel al weer op naam mag zetten. De logische wereldkampioen is daarmee Max Verstappen. Sergio Perez is een toffe tweede viool, maar het is MV1 die de Red Bull-dominantie eigen maakt. De vader van Sergio Perez weet zeker dat dat omgedraaid wordt.

Sergio Perez wereldkampioen

De Mexicaan is namelijk zeker van zijn zaak: Sergio Perez wordt wereldkampioen. Misschien niet direct dit jaar al, maar volgens Perez sr. hebben we nog maar het neusje van de zalm gezien als het gaat om Sergio. Dat zegt Antonio Perez tegen de Mexicaanse krant Esto. Sergio is al een soort F1-veteraan met al meer dan 10 jaar F1 achter de kiezen, maar volgens zijn vader komt er een hele nieuwe Perez aan nu hij bij een dominant team zit. Bovendien is het een belofte: Sergio zei vanaf kinds af aan al dat hij niet terug naar Mexico gaat zonder een wereldtitel. Dat klinkt als een Rosbergje doen: ineens een vuist maken tegen de gedoodverfde eerste rijder van het team en daarna gelijk ermee kappen. Volgens Antonio is de carrière van Sergio nog maar net begonnen.

Tweede Mexicaanse GP

Is de vader van Sergio Perez de meest objectieve bron? Nee, dat niet. Toch heeft Antonio wel gelijk over de kansen: Sergio Perez heeft in theorie de ingrediënten van een wereldkampioen, hij moet er alleen nog even een taart van bakken. Antonio zegt trouwens ook dat hij momenteel hard aan het werk is om een tweede Mexicaanse GP op de kalender te krijgen. Naast de huidige GP van Mexico op de Autodromo Hermanos Rodríguez nabij Mexico-Stad wil Perez sr. een GP van Cancun realiseren. Hij heeft een Mexicaanse zakenman interesse kunnen laten tonen en deze zomer gaan ze kijken of het mogelijk is. Hij zegt dat de deuren van de FIA en de Formule 1 open stonden voor dit idee en er een kans van zo’n 60 procent is dat het gaat gebeuren.

Aan enthousiasme in ieder geval geen gebrek in de familie Perez. Uiteraard kan er dit jaar nog van alles gebeuren, al hebben de meeste mensen met verstand ervan de tekst “Max Verstappen – Wereldkampioen 2023” al met potlood ergens opgeschreven.