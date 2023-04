Deze Peugeot 205 op Marktplaats kost 375.000 Euro

Deze Peugeot 205 op Marktplaats kost je een Vinex-huis.

Peugeot had in de jaren ’80 en ’90 een sterk nummer te pakken met de 205. De B-segmenter werd in 1983 al voorgesteld aan het publiek en hield het uiteindelijk vol tot en met 1999. In de laatste jaren was de luxe ‘Gentry’ met leder en hout nog altijd niet te versmaden. In totaal voelden zo’n vijf miljoen klanten zich lekkerder in een Peugeot 205. Frankrijk bewees dus andermaal dat het goed is in de wat kleinere auto’s.

Ook de liefhebbert kwam aan zijn (m/v/i) trekken. Die kon namelijk opteren voor de GTi. Een 1.6 of later 1.9 liter grote vierpitter maakte van de lichte 205 een waar bommetje. Maar, het kon allemaal nog (veel) heftiger. Voor echte, welgestelde scheurneuzen, was er namelijk de 205 Turbo 16. Dit was een homologatie speciaaltje om te voldoen aan het onvolprezen FIA Group B reglement. Net als van andere auto’s als de Ford RS200 en Lancia Delta S4 Stradale, werden er 200 exemplaren gemaakt voor de openbare weg.

Pedigree had de 205 Turbo 16 dus in overvloed. Peugeot won er in 1985 en in 1986 het kampioenschap rally mee bij. Zowel in het kampioenschap voor constructeurs als het kampioenschap voor rijders. In 1985 ging de kettingrokende en ietwat corpulente Timo Salonen aan de haal met de titel. In 1986 was het de beurt aan diens landgenoot Juha Kankkunen. Beiden waren uiteraard Fins. De teambaas was overigens Jean Todt, die je beter kent van zijn tijd bij Ferrari en zijn voorliefde voor horloges.

De Turbo 16-versie voor de straat had een relatief bescheiden 197 pk. Onder de kap huist een 1.8 liter vierpitter met 16 soupapes en twee nokkenassen. Let wel, 197 klinkt nu niet meer als veel vermogen. Maar dat was in die tijd gewoon fors, zeker voor een lichte auto als de 205. Ondanks vierwielaandrijving woog de bij Heuliez vervaardigde en bij Simca afgebouwde 205 Turbo 16 maar 980 kilo. De motor werd overdwars achter de inzittenden geplaatst. de versnellingsbak kwam van de -jawel- Citroën SM.

Uiterlijk lijkt de 205 Turbo 16 (of T16) heel erg op de gewone 205. Maar, schijn bedriegt. De homologatie-special is namelijk veertien centimeter breder en elf centimeter langer dan een normale 205. De hele achterkant scharniert naar boven als bij een Delta S4, om toegang te geven tot de motor. Peugeot heeft echter haar best gedaan de auto alsnog de look van een gewone 205 te geven, om er marketing-technisch het meeste uit te slepen.

Later werd dit trucje nogmaals gebruikt. De basis van de 205 T16 werd namelijk gebruikt voor de 405 T16 die na het afschaffen van Group B meedeed in onder andere de Dakar rally. Er bestaat overigens ook een 405 T16 voor de straat, echter is dat dan (helaas) weer níet een 205 T16 in vermomming, maar ‘gewoon’ een hete 405.

Enfin, het is dus echt een speciaal ding, zo’n 205 T16. Zoals je verwacht had, is de prijs ook niet mals. Een 205 GTi is qua prijs al lang niet meer leuk en dit apparaat doet daar nog een paar scheppen bovenop. Forse scheppen ook. De vraagprijs op Marktplaats bedraagt namelijk 375.000 Euro. Achetez alors!

Dank @rachid voor de tip!