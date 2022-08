Perez: “Verstappen van een andere planeet”

Sergio Perez vond Verstappen vandaag van een andere planeet.

Bij boksen heb je van die klappen die aanvoelen als niks en van die dreunen die alle lucht en energie uit het lijf slaan. De klap die Verstappen vandaag uitdeelde aan zijn concurrenten, was er eentje van het laatste soort. Tenzij er vanaf nu bij elke race een luchtballon boven het circuit komt hangen, die Max’ RB18 met een haak omhoog tilt terwijl de rest doorrijdt, is onze landgenoot tweevoudig wereldkampioen Formule 1. We willen Ferrari niet op ideeën brengen, maar toch.

Shuey

Verstappen was het hele weekend niet een beetje, maar veel sneller dan iedereen. Teammaat Perez was bijna een seconde per ronde langzamer. Daar hij als tweede eindigde, was Sergio echter nog altijd sneller dan de rest. Het was een ongekend verschil in de moderne F1. Om iets vergelijkbaars te zien moeten we ver terug in de tijd graven. Naar de tijd dat Max’ vader Jos nog reed en teammaat was van Michael Schumacher, eigenlijk. Toen kreeg Schuey volgens boze tongen wat hulp van traction control die zijn teammaten niet hadden en maakte hij Jos, JJ Lehto en Johnny Herbert ook in met dit soort marges.

Gelaten

Als Nederlandse fans vinden we het natuurlijk mooi om te zien, maar voor de spanning in het kampioenschap is dit natuurlijk slecht nieuws. Bij Sainz en Perez, die samen met Max op het podium stonden, heerste er dan ook iets van gelatenheid na de race. Perez had niks dan superlatieven over voor zijn teammaat:

I really hoped for more today as it was a good opportunity, but Max was just flying. He was on another planet. Untouchable. Sergio Perez, weet wanneer hij iets speciaals gezien heeft

Gaat Max alles winnen?

Perez startte vanaf P2 en had dus een flink voordeel ten opzichte van Verstappen die de race aanving vanaf P13. Aan de meet had Verstappen echter een buffer van 17,6 seconden op Perez en 26 seconden op de van pole gestarte Sainz. Gaat Max de volgende acht races dan ook gewoon winnen? Normaal lijkt zoiets onmogelijk gezien alles wat er mis kan gaan, maar na vandaag, moet je zeggen dat het best zou kunnen…