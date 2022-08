Uitslag Formule 1: Grand Prix van België 2022

Gaat Max Verstappen op weg naar een eenvoudige overwinning, in de Grand Prix van België in 2022?

Aaaah heerlijk, denneboompjes, vloeiende bochtencombinaties, een circuit van bijna zeven kilometer lang…dat kan maar één race zijn. En jawel, het is de Grand Prix van België in 2022! Door de beelden op de TV, heb je meteen weer spijt dat je er niet live bij bent. Maar ach, alles volgen op de beeldbuis is meestal ook niet verkeerd. Bovendien weten we nu dat we volgend jaar ook weer de kans hebben er live bij te zijn. Tot op heden is dat het beste nieuws van de dag, maar we verwachten dat Verstappen gewoon zal winnen vandaag…Dat zou natuurlijk nog beter nieuws zijn.

Gezien de startpositie van Verstappen na de kwalificatie van gisteren, is het eigenlijk helemaal niet zo logisch om een overwinning van VER te voorspellen. Max start ergens achteraan samen met een plethora aan andere coureurs die net als onze held de nodige onderdelen hebben gewisseld. Doch onze held is zó veel sneller dan de rest, dat de dertiende startpositie geen onoverkomelijke horde hoeft te vormen. Oorspronkelijk zou het de vijftiende positie zijn, maar op het laatste moment heeft Alpha Tauri besloten óók nog onderdelen te wisselen. De blauw-witten starten daardoor vanuit de pitlane.

Start

Als de bandenwarmers verdwijnen, zien we dat Sainz start op de zachte banden. Dat doet verder niemand in de top-10. Alleen de vanuit het achterveld startende Verstappen en Leclerc doen hetzelfde. Bovendien hebben we dit jaar al gezien dat als Ferrari de enige is die een bepaalde strategie kiest, dat niet per se betekent dat Ferrari de enige is die het bij het juiste eind heeft.

Wat de softs wel doen voor Sainz, is hem een klein voordeel verschaffen vanaf de lijn. Normaal is als tweede starten in Spa misschien wel beter dan als eerste starten. Na de hairpin kan je immers meteen in de slipstream duiken door Raidillon, om vervolgens in te halen aan het eind van het Kemmel Straight. Maar terwijl Sainz op softs een goede start heeft, komt Perez als een draak van zijn plek. De Mexicaan krijgt meteen Alonso, Hamilton én Russell om de oren.

Op het rechte stuk herpakt Checo zich en pakt hij Russell terug. Daarna heeft de Mexicaan mazzel. De twee oudste bazen van het veld Alonso en Hamilton gaan met elkaar in de clinch in de chicane na het rechte stuk. Hamilton rookt de zwaarste pijp, hij valt kort na de beroering uit. Alonso verliest plekken aan Perez en Russell. De Spanjaard is niet onder de indruk en meent dat zijn oude teammaat alleen maar kan racen als hij vooraan het veld kan wegrijden.

Verstappen zit ondertussen samen met Leclerc in de melee. Het meest tricky moment komt als Vettel en Stroll met elkaar vechten en de Canadees daarna gevaarlijk dicht in de buurt van onze held komt. Beiden hebben echter een Belgische moeder en laten elkaar leven. Leclerc doet daarna een aanvalletje bij Max, maar dat slaat MV1 natuurlijk af.

In ronde twee zorgt Latifi voor opschudding met een crash, waar ook Bottas slachtoffer van wordt. Deze situatie zorgt voor een safetycar. Verstappen is inmiddels al opgeklommen naar P8. Leclerc rijdt achter hem, maar heeft een probleempje. Er komt wat rook van een van zijn voorbanden af. De Monegask stopt onder de safetycar voor mediums. Het blijkt dat er een tear off klem is komen te zitten en aanliep op de band. Het zal toch geen tear off met een MV1 logo zijn?

Mid Race

Sainz voert het veld aan als de safetycar weggaat. Hij lijkt een voutje te maken waar Perez van kan profiteren. Maar in plaats daarvan moet Perez op de rem en komt hij onder druk te staan van Russell. Die aanval kan PER echter afslaan. Verstappen begint als achtste achter de safetycar, maar snijdt als een warm mes door de boter. Binnen de kortste keren is hij Albonio, Vettel, Alonso en Russell voorbij en sluit hij aan achter Sainz en Perez. Het is een bijna ontluisterend beeld…

Verstappen roept al snel op de radio dat hij enorm veel tijd verliest achter Perez. Als Sainz als eerste van de leiders de pit opzoekt, zit onze landgenoot in de versnellingsbak van zijn teamgenoot. Die verdedigt niet en laat VER aan zich voorbij glippen. Ondanks dat Max de softe banden heeft die nu toch al 14 rondjes oud zijn, rijdt hij binnen no time een paar seconden weg bij Perez op de mediums.

Het enige wat Perez kan helpen is nu zijn stint op de mediums een stuk langer maken dan Max’ stint op softs. Helaas voor de Mexicaan, is hij de eerste van de Red Bulls die stopt…Perez komt vlak voor Leclerc op de baan en weet de Monegask een beetje bruusk van zich af te vechten. SP11 rijdt echter een flink stuk achter CS55.

Als Verstappen stopt, komt ook hij achter Sainz terecht. Maar het snelheidsverschil op dezelfde bandenstrategie is vervolgens gigantisch. Maar dan ook echt, waanzinnig. Verstappen is 2,5 tot 3 seconden sneller dan Sainz. De onvermijdelijke inhaalactie laat niet lang op zich wachten en moet pijn doen bij Ferrari. Het lijkt wel alsof Sainz in een F2 auto rijdt. Echter…De Ferrari is nog altijd sneller dan alle andere auto’s in het veld die geen Red Bull RB18 heten.

Perez is lang niet zo indrukwekkend onderweg als zijn teammaat. Maar na een paar rondjes komt ook hij langszeilen bij Sainz. Het is volstrekt duidelijk: Max en Red Bull zijn wereldkampioen 2022!!1! Dit worden zo nog een paar makkelijke 1-2tjes richting het eind van het seizoen. Vinden we het al een beetje saai worden?

Ferrari gaat in ronde 26 met beide auto’s nogmaals stoppen. Sainz wisselt naar de harde banden en Leclerc naar de mediums. SAI had ook voor mediums kunnen gaan, dus het is weer een interessante beslissing voor Ferrari. Wat we in ieder geval wel kunnen zien is dat Russell op rees pees dicht in de buurt van Sainz kon blijven. Dit terwijl het verschil gisteren in de kwalificatie nog zo gigantisch was tussen Mercedes en de twee andere topteams (als je Red Bull en Ferrari nog op gelijke niveau kan beschouwen na vandaag).

Perez stopt bij het ingaan van ronde 28 en wisselt net als Sainz naar de harde banden. De Mexicaan houdt een dikke 3,5 seconden over op de Spanjaard. Geen drama voor Red Bull dus als de RB18’s heel blijven. Russell is nu wel voorbij aan Sainz én Perez, maar zal nog een keer moeten stoppen. Wellicht probeert Mercedes iets met verser zachter rubber aan het eind, om nog in de buurt te komen van het podium.

Verstappen komt aan het eind van ronde 31 binnen voor zijn laatste stop. Russell is dan al binnengekomen voor zijn stop, dus Max komt binnen als eerste en gaat weer naar buiten als eerste. VER gaat naar de mediums en klaagt een beetje over trage schakelacties. Vervolgens zet hij de snelste ronde van de race neer.

Het is zoals reeds enigszins verwacht niet Red Bull dat nog ergens bang voor moet zijn, maar Ferrari. Russell komt zienderogen dichter in de buurt van Sainz, ondanks het feit dat CS55 zijn snelste rondes van de race rijdt. Leclerc heeft ondertussen geen enkele kans om Russell te bedreigen voor P4. De Spanjaard vraagt wat er zou gebeuren als hij een derde stop zou maken. Het team laat hem weten dat hij dan vierde wordt achter Russell.

Finish

De strijd om posities in het middenveld is ondertussen een stuk interessanter. Vettel rijdt na een goede start op P7, maar heeft Gasly in zijn nek die een eenstopper tracht te volbrengen en Ocon die dat ook wilde doen, maar toch geswitched is naar een late tweestopper. EO11 doet vervolgens een van de moves van het jaar, nadat Vettel Gasly en Ocon een slipstream door Eau Rouge verleent. Gasly komt voorbij aan Vet, maar buitenom gaat Ocon voorbij aan beiden. We hebben zoiets al vaker gezien…Maar toch een mooie move voor de knoflookpeller.

Alpine onderstreept daarmee nogmaals momenteel het vierde beste team te zijn. McLaren daarentegen zakt andermaal volledig door het ijs en ook de overgebleven Alfa van Zhou kan geen potten breken. Het zijn Albon, de Astons en Gasly die over de laatste puntjes kibbelen.

Russell komt toch niet langszij aan Sainz, die net voldoende snelheid vindt om de Merc van het lijf te vechten. Ferrari wil toch nog geloven in de titel voor Leclerc en laat de Monegask stoppen met twee rondes te gaan voor softs. Probleem is alleen dat Leclerc daarmee vlak achter Alonso terugvalt. Hij zal dus eerst nog even ALO moeten verschalken alvorens een aanval op de snelste ronde en het extra puntje te doen. Dat eerste lukt Leclerc in de laatste ronde in ieder geval…

Maar zelfs op softs komt hij niet tot de snelste ronde…En om dingen nog erger te maken: LEC krijgt een straf voor te snel rijden in de pitstraat. Daardoor valt hij dus nog terug in de eindrangschikking achter ALO. Mocht er nog twijfel over bestaan: het kampioenschap is klaar. Straatfeest!

In de top-10 verandert er verder niks meer. Dat betekent dat Gasly eindelijk weer wat puntjes pakt en dat Albon weer een puntje sprokkelt. De McLarens mogen zich achter de oren krabben. Niet alleen Ricciardo, maar ook Norris maakte op geen moment echt aanspraak op punten. Dat behoeft dus verbetering. Misschien gaat het volgende week beter, want het circuit van Zandvoort vereist hele andere kwaliteiten. Oh ja, Zandvoort! Op naar de Dutch Grand Prix!

Uitslag Formule 1: Grand Prix van België 2022