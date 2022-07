Wie is eigenlijk de reservecoureur van Verstappen (en Pérez)?

De reservecoureur voor Verstappen is niet echt een aanstormend talent. Maar hey, je moet wat.

Het is het beroep dat je niet wil beoefenen: reservecoureur zijn. Dat is een beetje als de vierde man van het scheidsrechters-trio. Zeker tegenwoordig kun je als reserve- en testcoureur niet zo heel veel doen. Fysiek testen is bijna niet toegestaan. Tot voor kort was de reservecoureur voor Max Verstappen en Sergio Pérez de online spraakwaterval die Juri Vips heet.

Vips drukte zich nogal erg onhandig uit, waardoor de cancellende goegemeente klaarstond om het joch digitaal te fileren. Natuurlijk, Vips had ook iets anders kunnen zeggen dan wat hij zei. Wellicht dat ze bij Red Bull sowieso niet meer zo’n fan van de Est waren en zagen zezo hun kans schoon om ‘m op straat te zetten.

Maar wie is nu de vervanger van Vips? Welnu, dat was de gene die B**** N**** werd genoemd door Juri Vips! Jazeker, Liam Lawson is de nieuwe test- en reservecoureur van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Reservecoureur Verstappen geen buitencategorie

Liam Lawson is een Nieuw-Zeelander en rijdt op dit moment voor Carlin in de Formule 2. hij begon dit seizoen voortvarend met podiums in Bahrein en Jeddah. Op een derde plaats in de sprintrace in Baku bakt hij er overigens nog niet heel erg veel van op het moment. Ondanks alle coureurs die onder contract staan bij Red Bull, zit er overigens niet echt een talent van de buitencategorie bij.

Het idee van Red Bull en AlphaTauri (voorheen Toro Rosso) was altijd heel erg eenvoudig. Het talent dat doorbrak in de lagere klasses, kon zo in de Formule 1 een beetje wennen. Waar de druk bij Red Bull immens is, kun je bij AlphaTauri wennen aan de klasse zonder dat alle camera’s gericht staan op je.

Buemi doet ook nog mee!

Echter, het is een beetje spaak gelopen door Max Verstappen. Hij werd versneld naar Toro Rosso gebracht en ging eveneens snel door naar Red Bull. Dit zorgde voor een stagnatie. Zonder Verstappen is de kans erg groot dat Ricciardo en Sainz nu het hoofdduo waren voor de Rode Stieren.

Echt keihard racetalent staat nog niet klaar. Pierre Gasly blijft hangen bij AlphaTauri als een carnavalsplaat in de tipparade. Tsunoda laat af en toe mooie dingen zien, maar van een coureur die anderhalf seizoen erop heeft zitten mag je meer verwachten.

Overigens is Liam Lawson niet de enige test- en reservecoureur in de Red Bull-stal. Men kan nog altijd aanspraak maken op de diensten van Sebastian Buemi (afbeelding onder). Tot slot nog even over Juri Vips, hij is weliswaar uit het Red Bull-programma gezet, maar hij is nog wel actief in de Formule 2 voor het team van Hitch. Zij vinden dt hij hij nog het seizoen heeft om zichzelf te bewijzen.

