Moet Ferrari deze Porsche Panamera concurrent gaan maken?

Porsche krijgt spontaan de kriebels bij het zien van deze vierdeurs Ferrari.

Waar andere exotische merken al lang overstag zijn gegaan, hebben de puristen bij Ferrari hun poot stijf gehouden, tot nu toe. Een Ferrari had nooit meer dan twee deuren. Een dergelijke concessie aan praktische bruikbaarheid, past immers totaal niet bij de ultieme, fraaie, sportieve auto. Wie moet er immers überhaupt achterin zitten? Zakenrelaties? Kinderen?

De echte Ferrari-playboy (m/v/i), doet niet aan dat soort bourgeoise zaken natuurlijk. Het draait alleen om jouw en hooguit je meeste recente vriendin (m/v/i), die dan in de stoel naast je kan plaatsnemen. Voor banaliteiten moest je dan maar bij Maserati zijn, met die stijlloze vierdeurs die zij in het gamma hebben.

Spoedig komt er een einde aan dit purisme, met de Purosangue. Deze cynisch genaamde SUV moet bakken met geld in de lade van Ferrari brengen. En zal dat ongetwijfeld ook doen. Maar als Ferrari dan toch aan de vierdeurs gaat, was een scherp gesneden vierdeurs sedan dan niet de betere optie geweest?

In directe tegenspraak tot de eerste alinea, bestaat hier namelijk een heel klein precedentje voor. Ooit, een dikke veertig jaar geleden, maakte Pininfarina de Ferrari Pinin Concept. Dit was een…vierdeurs sedan die veel leek op latere Bitters. De auto had naar verluidt de goedkeuring van Enzo Ferrari himself. Maar dat is toch ietwat twijfelachtig, daar de Pinin het productiestadium nooit haalde. Origineel had de concept niet eens een motor, hoewel die er later bij een exemplaar alsnog is ingebouwd.

Oké, misschien was de Pinin niet de beste manier om mensen warm te maken voor een vierdeurs Ferrari. Maar wat nu als Ferrari een echte fraaie vierdeurs maakt, zoals Aston Martin deed met de Rapide? Of Lamborghini met de Estoque, die helaas nooit in productie ging? Welnu, fotosoeper Sugar Design, heeft Preview aangezet en door hier en daar wat dingen te veranderen aan de Roma ons een idee gegeven hoe zoiets eruit kan zien. Het resultaat mag er zijn, als we dat mogen zeggen.

Met alle recsept voor Porsche, ziet dat er toch een stukje beter uit dan een Panamera, dunkt ons. Maak dan?