Max Verstappen ontkent teamorder in Azerbeidzjan

Verstappen ging wel erg makkelijk voorbij aan Perez zojuist in Bakoe. Maar van een teamorder wil Verstappen niks weten.

Na twee weken onvervalste Perez-hype, stelde Max Verstappen vanmiddag orde op zaken in de Formule 1. Met zijn klinkende overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan, verstevigde hij de leiding in het kampioenschap, maar ook die binnen het team van Red Bull. Nou is het de vraag of die ooit echt in twijfel is geweest. Verstappen is namelijk al enkele jaren het speerpunt van het team, eigenlijk sinds hij Ricciardo regelmatig begon te verslaan.

Dit jaar heeft onze held voor het eerst in tijden af en toe weer iets te duchten van een teammaat. En dan zijn de mooie verhalen al snel geschreven en vangen hogen bomen (ook wel terecht) veel wind. Om het lekker Hollands plat te maken: Verstappen krijgt misschien wel het tienvoudige betaald van wat Perez ontvangt van Red Bull. Het is dus logisch dat er wat vraagtekens komen op het moment dat hij achter de Mexicaan aan begint te hobbelen.

Nou verwachten weinig echte kenners dat Perez, ondanks dat de Mexicaan zonder twijfel een goede coureur is, het Verstappen echt een heel jaar lastig kan maken. Toch was hij dit weekend in alle sessies voor de race sneller geweest dan Max. In de race draaide onze held het echter om. Middels een eenvoudige inhaalactie en een trage pitstop voor Perez werd de volgorde omgedraaid. Daarna reed Verstappen een tempo dat de Mexicaan niet kon volgen. Ondanks dat de laatste nog wel de snelste raceronde pakte.

Maar was de inhaalactie ’te makkelijk’? En was die pitstop verdacht lang? Eerlijk is eerlijk, ik kreeg een beetje de Barrichello/Bottas vibe van het hele gebeuren. Verstappen zelf dringt echter bij kwaliteitsmedium Viaplay aan dat hij Perez op eigen kracht heeft ingehaald:

Ze hebben niks tegen mij gezegd en ook niks tegen hem gezegd van dat hij mij voorbij moest laten. Ik heb hem gewoon zelf ingehaald. Max Verstappen, weet zelluf

Nou weet Max waarschijnlijk niet beter, maar tijdens de race hoorden we wel degelijk een ‘No fight’ over de ether in Perez’ oor gefluisterd worden. Christian Horner geeft bovendien aan dat er voor de race gesproken is met de twee coureurs. Er moest vooral ‘geen herhaling komen van Verstappen-Ricciardo een aantal jaar geleden’. Helmut Marko had eerder al laten optekenen dat er wat spanning in het team was na de uitspraken van Jos Verstappen naar aanleiding van de race in Monaco. Volgens hem was de kou echter uit de lucht.

Na de race gaf dit keer ook Perez te kennen dat hij uiteindelijk de rees pees van Verstappen niet had. Onder de streep heeft de Mexicaan nu een keer gewonnen dit jaar en de Nederlander vijf keer. Toch is dit nu na Spanje en Monaco de derde keer op rij dat dit issue ‘een dingetje’ is tijdens een raceweekend. Nu Perez ook officieel de naaste belager van Verstappen is in het kampioenschap en het WK misschien wel tussen de Red Bull coureurs onderling uitgevochten zal worden, gaan we er wellicht nog vaker wat van zien. Wat gebeurt er als Perez een keer de betere rees pees heeft en Verstappen hem ‘voorbij moet laten’ zonder gevecht? Zegt hij dan ‘NO!’ zoals in 2015 met Sainz in Singapore? De tijd, zal het -wellicht- leren.