'Perez vervangt Albon volgende week bij Red Bull' - Autoblog.nl

Dat gaat snel. Van werkloze in de F1 naar coureur bij een topteam. Perez vervangt Albon binnenkort bij Red Bull, volgens zeer goed ingelichte bronnen.

Het hoeft geen betoog dat Alexander Albon een buitengewoon teleurstellend seizoen op heeft zitten. Geen enkel moment leek de Britse coureur in zijn vel te zitten dit seizoen. Pierre Gasly of Daniel Kvyat konden na een slechte reeks een demotie verwachten, maar Albon mocht blijven zitten.

Maar hoe nu verder? Want Sergio Pérez rijdt dit seizoen de sterren van de hemel. Natuurlijk, de Roze Mercedes helpt mee, maar als je kijkt waar Lance Stroll dit seizoen is geëindigd (P11 in de eindstand), dan heeft Pérez het uitstekend gedaan. De Mexicaan heeft voor volgend jaar geen wel een contract, maar geen zitje.

Perez vervangt Albon

Dus wat te doen? Simpel! Zet Perez in de stoel van Albon. Probleem opgelost. Er is nu vrij weinig aanstormend talent in de F2, dus een 30 jarige coureur die nu in de vorm van zijn leven is, is een betere gok dan een gemiddelde coureur die misschien kan doorgroeien. Dat gaat nu ook gelukkig gebeuren. Althans, als het aan de doorgaans uitstekend geïnformeerde Ted Kravitz ligt.

Mateschitz overhalen

Naar het schijnt wilde Horner al langer Pérez vast leggen. Echter, de Thaise eigenaren van Red Bull vonden een Thaise coureur niet verkeerd. De bleven erop hameren dat Albon nog een kans moest krijgen. Horner lijkt nu eindelijk Mateschitz en de Thaise eigenaren overgehaald te hebben at het aantrekken van Pérez een buitenkans is en de enige juiste beslissing voor het team.

Brevet van onvermogen

Daarnaast is het binnenhalen van Pérez een brevet van onvermogen voor Helmut Marko, volgens sommigen. Marko is de opleidingshoncho en een overjarige Pérez binnenhalen geeft aan dat het niet werk. Dat kun je betwisten, ze hebben de uitstekende Sainz en Ricciardo niet binnenboord weten te houden.

Pérez vervangt Albon volgende week

Alexander Albon wordt overigens niet afgedankt, hij mag blijven als reserve- en testcoureur. Nu kan Stoffel Vandoorne mede delen dat je niets hebt aan die titel. Red Bull vind Albon dus nog wel te goed om te laten gaan. Een jaartje rijpen bij AlphaTauri zit er niet in, want naast Pierre Gasly komt hoogstwaarschijnlijk Tsunoda volgend seizoen. De aankondiging zou volgende week moeten plaatsvinden.

Bron: The Notebook van Ted Kravitz.