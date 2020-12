Techart Magnum ziet er veel duurder uit dan 'ie is - Autoblog.nl

Met de TechArt Magnum maak je diepe indruk bij werknemers van de sportschool, alternatieve apotheker of nachtelijke groentenboer.

Nog niet zo heel erg lang geleden was het voor eerst dat Pierce Brosnan de rol vervulde van James Bond. Althans, gevoelsmatig. Ondergetekende is opgevoed met Roger Moore Bond-films. Achteraf gezien waren dat kluchten en zijn ze intussen ‘goed fout’.

Net zoiets als de Cannanball Run of The Karate Kid: van erg fout is het weer naar klassiek gegaan. Als je nu naar de Brosnan-films kijkt, kun je zien hoe slecht deze films op leeftijd raken. GoldenEye is nog redelijk te doen, maar daarna wordt het alleen maar erger met een op afstand bestuurbare 7 Serie, door midden gezaagde Z8 en een onzichtbare Vanquish in een ijspaleis.

TechArt Magnum

Bij het zien van deze TechArt Magnum moesten we weer denken aan de Brosnan-era. Want het was destijds wel een hoogstandje en imponerende auto. De basis van de TechArt Magnum is (in dit geval) een Porsche Cayenne in Turbo uitvoering. Het is een zogenaamde ‘957’, dus het zogenaamde facelift-model. Deze waren voorzien van een 4.8 liter V8 turbo in plaats van 4.5 liter unit.

Bodykit TechArt Magnum

De pièce de résistance is de bodykit. Deze werd specifiek gemaakt voor de Cayenne. Toentertijd waren we ervan onder de indruk hoe goed dit wel niet passend te maken was. Tegenwoordig zijn we iets meer verwend qua afwerking en sluitende naden. Met name de koplamp-covers staan voor geen meter. Maar hey, dat is muggenziften want je wil indruk maken met deze auto en dat lukt prima. Het is overigens ook een échte bodykit, niet slechts een voor- en achterbumper.

Fout

Zo zien we enorme wielkast-verbreders en extreem dikke sideskirts op de TechArt Magnum. De spoiler is eveneens enorm. Het vreemdste detail vinden we op de B- en C-stijl. Die zijn afgewerkt met een soort imitatie-alligator-leder ofzo. Het is fouter dan een aflevering van Jiskefet imiteren tijdens een begrafenisceremonie.

Aan de achterzijde zien we de voor Duitse tuner kenmerkende achterlicht-covers. Uiteraard is men ook bezig geweest met de uitlaten: deze staan tegen elkaar in, dat was tijdens een periode van drie maanden heel erg in, het vorige decennium. Aan de andere kant, je ziet ze nog steeds in Monaco cruisen…

Techniek

De techniek van de TechArt Magnum is (klaarblijkelijk) ongemoeid gelaten verder, dus een 500 pk sterke V8 zorgt prima prestaties en een zeer intieme band met de lokale pomphouder. In het interieur zijn alle betaalbare TechArt-accessoires aangevinkt.

Het is grotendeels standaard, op wat aluminium sportpedalen en badges na. Oh, en in het dak zit een TV-scherm dat destijds hightech was. Tegenwoordig is het hopeloos verouderd. Perfect dus om Die Another Day of The World Is Not Enough te gaan kijken. De vraagprijs is 25.950 euro. Veel geld, maar daar krijg je wel volledige documentatie voor terug, iets dat zich bij een Cayenne wel uitbetaald. Check hieronder trouwens even alle aandachtspunten voor de Cayenne:

Dit TechArt Magnum-monster heeft 154.928 kilometer gelopen. De BTW is niet aftrekbaar, dus het is niet het beste uitgangspunt om er een bedrijfswagen van te maken. Maar ja, dan kun je ook niet genieten van de geweldige Alpine-plasma in het plafond:

Interesse? De TechArt Magnum Cayenne advertentie bekijk je hier.