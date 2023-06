Pérez wordt gesaboteerd door Red Bull, aldus politicus

Krijgt Checo dan ook een functie elders? Want Sergio Pérez wordt gesaboteerd.

De strijd tussen Sergio Pérez en Max Verstappen is niet een heel erg spannende. Ondanks dat iedereen dat eigenlijk ook wel wist, hoopten wij allemaal op wat anders. Want een paar races deed Pérez het bovengemiddeld goed en kon hij profiteren van wat pech van Verstappen. Ook de stratencircuits spelen de Mexicaan in de kaart. Maar na twee races is duidelijk waar Pérez (2) staat en Verstappen (1).

Volgens politicus Alberto Tello de Meneses komt dat omdat Sergio Pérez wordt gesaboteerd. Ten eerste is het Albertoooo, ten tweede is Alberto Tello de Meneses een Mexicaans politicus. Dus dat zal de boel al een beetje verklaren.

Pérez wordt gesaboteerd door Red Bull

Volgens Alberto Tello de Meneses zijn ze bij Red Bull Max Verstappen aan het voortrekken op dit moment. Dat laat hij weten via het meningen-platform Twitter. De toon is ongkend hard. Volgens Alberto heeft Helmut Marko gefaald om van Verstappen de jongste kampioen ooit te maken. Zijn nieuwe missie is iedereen proberen te overtuigen dat Pérez dezelfde auto heeft als Verstappen.

Dat is namelijk niet het geval, aldus de Meneer Tello de Meneses. Het gehele relaas kun je hier lezen en is echt te grappig. Dit is een volksvertegenwoordiger! Zelfs ome Thierry zou het niet correct vinden om zoveel ongefundeerde onzin op Twitter te verkondigen,

Heeft deze man een punt?

Uiteraard moeten we dan ook eventjes kijken of deze manier überhaupt een punt heeft. Kijk, het is op zich niet vreemd dat het een protégé van het team dat recent heel erg succesvol is de meeste kans krijgt om te winnen. Dus er zal ongetwijfeld een voorkeur zijn.

Net zoals dat met Eddie Irvine, Rubens Barichello en Valtteri Bottas het geval was. Overigens is Marko niet gefaald om de jongst wereldkampioen voort te brengen. Dat heeft hij namelijk ook gedaan, alleen niet met Verstappen, maar met Sebastian Vettel.

Het probleem ligt echter niet bij Marko, Newey of Horner. Op de baan is goed te zien hoe de verhoudingen liggen. Verstappen maakt zeer weinig fouten en is onder alle omstandigheden snel tot zeer snel. Pérez heeft nu al een paar kostbare foutjes gemaakt in Australië, Monaco en Spanje. Als Pérez echt om de wereldtitel wil mee doen, dan mogen dat soort moment niet meer voorkomen.

Zelfs Bottas was sneller

Ook zal Pérez simpelweg sneller moeten zijn dan Verstappen. Er is nog geen moment geweest dat Pérez geheel op eigen kracht sneller was dan Verstappen in de kwalificatie. Of in een race. Valtteri Bottas was op sommige circuits die hem goed lagen sneller dan Hamilton, de afgelopen jaren. Zo’n raceweekend hebben we bij Red Bull nog niet gezien.

Via: GPFans

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Heeft deze Mexicaanse volksvertegenwoordiger een punt en wordt Sergio Pérez gesaboteerd? Of hebben ze daar het Mexicaans equivalent van een oranje bril? Laat het weten, in de comments!