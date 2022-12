Perez koopt Red Bull medewerkers om met 1.400 cadeau’s

Als Perez volgend jaar wat meer steun geniet vanuit de garage dan Verstappen, weten we waarom.

Wie is de nummer één binnen het team, dat is altijd een pregnante vraag in de Formule 1. Je teamgenoot is immers ook je grootste concurrent. Meestal tenminste, er zijn wat uitzonderingen. Soms heeft een team een veteraan in dienst, om als benchmark te fungeren voor een rookie. Soms is het team zo gericht op één coureur dat de ander er een beetje bij bungelt en het eigenlijk niet zoveel uitmaakt wat die doet.

Bij Red Bull is het de laatste jaren een klein beetje het laatste model geweest. Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo, draait alles om Max Emilian Verstappen bij het team. De Nederlander dwingt dat overigens niet zozeer af met woorden als wel met prestaties. Men weet dat als Max de auto heeft die hem zint, magie volgt. Logisch dus dat men vooral naar onze held luistert als het gaat om de richting van de ontwikkeling van de auto.

Sergio Perez heeft de afgelopen twee jaar ook niet echt een vuist kunnen maken tegen Max, maar de Mexicaan houdt hoop op de titel. Tsja, het kan natuurlijk in theorie. Als de auto hem opeens ligt, als alle races op stratencircuits worden verreden en het team op zijn hand is. Om dat laatste te bewerkstelligen heeft Sergio nu 1.400 medewerkers van Red Bull omgekocht.

Zij ontvingen namelijk allemaal een fles Patron Tequilla van Checo. De poignante drank die het resultaat is van schimmelende agave is natuurlijk een Mexicaanse specialiteit. Perez heeft bovendien een samenwerking met het bekende merk, dus voor hem is het vermoedelijk een lekker voordelig cadeau.

Wellicht geeft het de Red Bull mensen net de brandstof om iets harder te lopen voor Perez volgend jaar. Dan wordt hij de…patron. Tenzij Max countert natuurlijk. Wat moet Verstappen hier nu tegenover stellen?