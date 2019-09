Peroni overleeft bizar ongeluk tijdens race op Monza

De schrik zat er goed in.

Vorige week werden de autocoureurs, autosportliefhebbers en alle andere belanghebbende pijnlijk met de neus op de feiten gedrukt. Tijdens de Formule 2 race op Spa Francorchamps verongelukte Anthoine Hubert.

Dit weekend zijn we aanbeland op Monza. Bij de Formule 3 race maakte Alexander Peroni een kleine fout. Hij naam de bocht ietsje te wijd tijdens ronde 21. Daardoor raakte de Australiër de zogenaamde ‘sausage Kerb’. Dit om te voorkomen dat coureurs de baan af snijden of zoals in dit geval, te ruim nemen. Er moet natuurlijk wel een incentive zijn om óp de baan te blijven.

Door de enorm hoge kerbstone ging de neus van zijn Campos Racing F3-auto de lucht. Dankzij de enorm hoge snelheid raakte de lucht onder de auto waardoor de bolide in rap tempo het luchtruim koos. De 19 jarige Peroni kon gelukkig zonder kleerscheuren uitstappen, waardoor nog een drama dit weekend ons voorlopig bespaard is gebleven.